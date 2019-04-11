Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой

89 Читати новину українською
Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой / Instagram / @olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поразила поклонников редким семейным фото. В кадре она появилась со своей родной сестрой Натальей, которая тоже является известной в мире отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Сумская – не только лауреат почетных премий и обладательница звания Народная артистка Украины, но и активный блогер. В сети украинская актриса активно делится с поклонниками кадрами из частной жизни и со съемок.

Читайте также: Топ-5 роскошных вышивок в гардеробе Ольги Сумской

На днях звезда решила показать редкое фото с родной сестрой Натальей, которая старше ее на 10 лет. На снимке обе красавицы позировали в национальной одежде на кухне. Как Ольга, так и Наталья заплели две косы, выглядело очень стильно. Таким волшебным кадром Ольга Сумская решила поздравить всех с Днем братьев и сестер, который отмечают 10 апреля, и похвастаться своей звездной родственницей.

С праздником сестер и братьев, друзья! Берегите родственные связи, потому что это самое дорогое!
– написала Ольга Сумская.

Поклонники звезды сразу же засыпали ее комплиментами и отметили невероятную схожесть двух актрис. "Очень подобные", "Обе такие красавицы. Годы вам только к лицу", "Сестры Сумские как всегда, хороши", "Выглядите хорошо, пример для всех нас!" – написали пользователи сети.

blog_ava
В Украине введут еще один государственный праздник, – Вятрович
сегодня
799
Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
сегодня 19:24 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
94
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
сегодня 18:10 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
27
Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
сегодня 17:11 Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
Богданна Рибак 39
"Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена
сегодня 11:30 "Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена
Юлія Ліпенцева 296
Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению
сегодня 11:04 Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 118
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук