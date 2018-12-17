Ольга Сумская показала свою 85-летнюю маму: волшебные фото

Украинская актриса Ольга Сумская завораживает своих поклонников новыми снимками в сети. На днях звезда опубликовала фото, на котором позировала перед камерами с мамой – Анной Сумской.

Сама Ольга Сумская неоднократно признавалась журналистам, что ее мама – источник вдохновения для нее. Знаменитая актриса не упускает случая пообщаться с Анной Ивановной и совместно с ней посещает светские мероприятия.

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На днях в блоге Ольги Сумской появилось очаровательное фото, на котором она позировала перед камерой со своей мамой. Обе женщины надели роскошные зимние наряды, а 84-летняя Анна Сумская дополнила свой образ украинским платком и клатчем под цвет.

Собрались с Анной Ивановной на праздник звездных мамочек, – лаконично написала Ольга Сумская.

Актриса не призналась, какое именно событие посетила со своей мамой, однако фото вызвало немалый восторг в сети. Поклонники признались, что Ольга Сумская очень похожа на свою мать, ведь обе женщины выглядят роскошно.