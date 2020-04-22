Ольга Сумская поздравила дочь с рождением ребенка: Теперь я дважды бабушка

Сегодня, 22 апреля, пресса пестрела заголовками о пополнении в семье дочери Ольги Сумской. Украинская актриса официально подтвердила слухи и поздравила Антонину и Владимира с рождением второго ребенка.

Поводом для новостей о пополнении в семье Ольги Сумской стало сообщение ее зятя в инстаграме. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал фотографию из мультфильма "Король Лев", которой персонажи сообщали о рождении сына. Как оказалось, предположение в печати оправдались, а первой нарушила молчание именно бабушка малыша.

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Украинская артистка поделилась фотографиями Антонины и ее мужа Владимира, поздравив пару с рождением второго ребенка. Ольга Сумская не стала делиться никакими подробностями родов старшей дочери и не рассекретила пол младенца и дату появления на свет. Однако, судя по всему, радость переполняет знаменитость.

Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Спасибо! Люблю вас,

– написала Сумская.

В отличие от бабушки, именитые родители пока отказываются от любых заявлений и не комментируют пополнение в семье. Напомним, что о беременности Антонины Паперной стало известно в начале января после того, как девушка опубликовала несколькосекундный ролик в инстаграме, на котором позировала с округлым животом. Впоследствии будущая мама активно позировала для новых съемок, акцентируя внимание на своем особом состоянии.

Впоследствии Ольга Сумская призналась, что постоянно поддерживала связь с дочерью и давала материнские советы. С Антониной она общается преимущественно по телефону, ведь актриса развивает свою карьеру в России и редко наведывается на Родину. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе с которым воспитывает 2-летнюю дочь Еву.