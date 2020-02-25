Ольга Сумская прокомментировала появление внучки на обложке журнала

Популярная украинская актриса Ольга Сумская совсем скоро во второй раз станет бабушкой. Об этом стало известно совсем недавно. Также ее дочь вместе с мужем и маленькой дочкой позировали для известного глянца. Ольга прокомментировала эту новость.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная вместе с мужем Владимиром Ягличем украсили обложку глянца и впервые показали свою двухлетнюю принцессу Еву. Ольга прокомментировала появление внучки на страницах издания в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

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Влюбленные позировали в семейной фотосессии для журнала Hello. Фотография звездной семьи произвела фурор в сети. На ней видно, что Антонина в положении. Пока супруги ждут появления второго ребенка, показали публике свою маленькую дочь Еву.

Звездная мамочка и бабушка Ольга Сумская не осталась в стороне этого события и дала комментарий.

Много известных людей не показывают своих детей, чтобы не навлечь лишних комментариев, тем более в нашей ситуации. По поводу обложки Владимира и Антонины с дочкой – они сами решали,

– рассказала артистка на передаче.