Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой, – СМИ

У популярной украинской актрисы Ольги Сумской вновь пополнения в семье. Ее дочь Антонина Паперная родила второго ребенка.

Поводом для новостей российских СМИ стало сообщение актера Владимира Яглича. В инстаграме он опубликовал кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои извещают о рождении Симбы. Такое сообщение восприняли как объявление о рождении сына и сразу же засыпали пару поздравлениями.

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И хотя звездные родители не комментируют новости о появлении второго ребенка, Ольга Сумская засыпала зятя эмоджи, которые указали на правдивость слухов. Украинская актриса прислала сердечко, изображение малыша и поцелуй. Но официально она также не комментирует произошедшее.

Весной 2015 года Антонина Паперная и Владимир Яглыч начали свои отношения. Звездная пара тщательно скрывала роман от общественности и не отвечала на вопросы журналистов о личной жизни.

"Я всегда жестко разграничивал личную жизнь и общественную. Есть что-то личное, и оно должно оставаться недоступным для окружающих. Знаете, бывает, что ребенок еще не успел родиться, а родители ему уже страницу в инстаграм завели. Нам с Тоней такой подход совсем неблизкий", – рассказал недавно Владимир Яглыч.

Сейчас пара живет в гражданском браке и воспитывает дочку Еву. Только перед рождением второго ребенка Антонина и Владимир показали лицо первенца. А вот о беременности дочь Ольги Сумской символически объявила в новогоднюю ночь, показав поклонникам округлый живот.