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Ольга Сумская впервые прокомментировала беременность своей дочери

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Ольга Сумская с дочерьми / Instagram / @olgasumska

Украинская актриса и телеведущая вскоре станет бабушкой во второй раз. О беременности ее старшая дочь Антонина Паперная сообщила на личной странице в Инстаграме неделю назад. Ольга Сумская не рассекретила пол будущего ребенка, однако отметила, что постоянно поддерживает связь с беременной дочерью.

29-летняя Антонина Паперная во второй раз готовится стать матерью. Актриса уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву, которую тщательно скрывает от общественности. Звездная бабушка для программы "Утро с Украиной" рассказала, как поддерживает беременную дочь.

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Ольга Сумская, которая сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле, призналась, что не знает, кого ожидают, однако беременность Антонины приносит огромное удовольствие для Народной артистки Украины.

Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Поэтому я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внучка? Ждем,
– сообщила Сумская.

Антонина Паперная активно развивает свою кинокарьеру в России. Несмотря на расстояние, девушка постоянно чувствует поддержку заботливой мамочки.

Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу. Я помню те годы, когда я была беременной. И думаю Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочка, наслаждайся этим состоянием,
– посоветовала Ольга Сумская.

Напомним, что на Новый год Антонина опубликовала в Инстаграме короткий ролик, на котором позировала с округлившимся животом. Она красовалась в коротком блестящем платье, подчеркивающем ее беременность.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Ольга Сумская
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