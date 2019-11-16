Ольга Сумская вспомнила первые дни работы на телевидении: архивные фото

36 Читати новину українською
Ольга Сумская показала архивные фото / Instagram / @olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская любит поражать своих поклонников не только стильными выходами, но и архивными кадрами, которые до сих пор не появлялись в сети. 16 ноября она опубликовала очередные кадры со старта своей телекарьеры.

Снимки символически появились в День работников радио, телевидения и связи. Ольга Сумская поздравила всех коллег с праздником и вспомнила, как начинала работу на одном из украинских телеканалов. Как известно, более 20 лет назад она вела программу "Империя кино" и делала интересные новости перед показом фильмов. Кроме этого, Ольга Сумская призналась, насколько тогдашнее телевидение отличается от современного.

Читайте также: Когда еще не было Instagram, – Ольга Сумская поделилась архивными снимками

С днем ​​работников телевидения, радио и связи! 1997 год, мое начало на ТВ, программа "Империя кино" ... Приятно вспомнить тот период жизни. Телевидение было совсем другим, более интеллигентным, поучительным,
– поделилась Ольга Сумская.

К сообщению знаменитая украинская актриса добавила архивные фото, сделанные во время съемок "Империи кино". На фотографиях Ольга Сумская появилась с волнистыми волосами и в элегантных нарядах.

Ольга Сумська на архівному фото
Ольга Сумская на архивном фото/ Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумская – не единственная звезда, которая поздравила украинцев с Днем радио, телевидения и связи. Ведущая и победительница конкурса красоты Александра Кучеренко также опубликовала праздничное сообщение.

"День работников радио и телевидения. С чем и поздравляю всех коллег, а главное – зрителей! Ведь именно для вас мы делаем эту непростую, стрессовую, энергозатратную, но очень интересную работу, которую любим всем сердцем!" – написала она, добавив эффектное фото.

Олександра Кучеренко
Александра Кучеренко / Instagram / @aakucherenko

От курения вейпа умерли 42 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
сегодня
11649
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Сумская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
сегодня 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12077
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 503
Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
15 ноября 20:09 Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 239
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
15 ноября 18:07 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 38757
Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
15 ноября 17:20 Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
Юлія Девда 74
Новости
Больше новостей
Залиште відгук