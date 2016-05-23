Ольге Фреймут – 37! Значение мужа и детей в жизни телеведущей

Сегодня, 25 февраля, свой день рождения празднует украинская телеведущая, а также директор Школы леди в реалити-шоу "От пацанки до панянки" на "Новом канале" Ольга Фреймут. Ей исполнилось 37 лет.

По этому случаю LifeStyle24 решил рассказать читателям о семейной жизни звезды, поведав о том, какое значение для нее имеет супруг Владимир Локотко и трое детей: 12-летняя Злата, 2,5-летний Валерий и полуторагодовалая Евдокия.

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Несмотря на активность рабочей жизни (ведение программ, написание книг, участие в фотосессиях), известная мама находит время для самых дорогих людей в жизни. В частности, накануне своего дня рождения Ольга Фреймут устроила романтические каникулы, отправившись с любимым в Тель-Авив (Израиль): "Традиционно летим куда-то с Володей далеко-далеко...", – подписала фотографию в своем Instagram телеведущая.

Однако отказываться от своих карьерных стремлений звезда экранов не хочет. Поэтому можем предположить, что к балансу между профессией и семьей Ольга все же близка. "Если вас будут очень просить всей семьей: "Зачем тебе работа? Лучше сиди дома и воспитывай детей", – не соглашайтесь, держитесь до конца. В противном случае ваш мужчина будет самореализовываться, а вы утонете в супах, пусть даже это будет гаспачо", – уверена она.

Однако четыре человека, которые ждут Ольгу Фреймут дома, отнюдь не мешают воплощать ее профессиональные мечты. Поэтому скорее являются источником вдохновения женщины, а не ее бытовым грузом.

"Однажды я поняла, что мне его очень не хватает"

Со своим третьим и нынешним мужем – генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком – Ольга Фреймут познакомилась, когда там работала. Сначала отношения у пары были рабочими, без намека на романтику или скрытые друг к другу чувства.

Однако тогда, когда ведущая уволилась с канала и перешла на "1+1", ей стало не хватать мужчины, в котором на тот момент она видела достойного руководителя: "Я заметила, как мне его не хватает. Я призналась ему в этом. Это был как раз тот случай, когда, теряя, находишь. Если бы я не ушла с канала, могла бы и не понять, как много значит для меня Володя",

– рассказывала в интервью ELLE звезда.

Также Ольга Фреймут отметила, что через некоторое время после своих слов Владимиру она общалась с ним, как с другом. А в апреля 2015 года поехала в Швейцарию, где посетила могилу легендарного дизайнера Коко Шанель: "У ее гроба я попросила: "Габриэль, будь моей крестной". И в тот же день Володя написал мне... Это был знак, наши судьбы сложились в пазл", – вспоминает телеведущая.

Вместе Ольга Фреймут и Владимир Локотко уже четыре года.

"Как я горжусь дочерью: независимая такая, какой никогда не была"

Тринадцатилетняя Злата Митчелл – старшая дочь Ольги Фреймут, которую она родила от коренного британца Нила Митчелла. Еще будучи беременной, звезда покинула иностранца и вернулась из Лондона в Украину. На протяжении более десятка лет ей самой приходилось воспитывать девочку, поэтому свои отношения со Златой Ольга называет скорее сестринскими и поддерживает начинания своего чада.

Одним из таких был показ первой коллекции бренда дочки "Mitchell Clothing", на который пришла звездная мама. Ее поразило то, что в своем возрасте Злата уже готова задуматься о самовыражении: "Как я горжусь дочерью: независимая такая, какой никогда не была. И, надеюсь, не станет частью стада. Модой и стремительным обращением через нее дала знать – нельзя изменять себе, мечтам, призванию..."

Взрослость Златы заметила не только Ольга Фреймут, но и подписчики девочки в Instagram. На своих фото она позирует с ярким макияжем, что вызвало неоднозначную реакцию: "Тебе вроде бы 12 лет, а выглядишь на 20", "Ты слишком быстро выросла", – комментировали фотографии пользователи сети.

На такие отзывы телеведущая не смолчала, резко ответив комментаторам: "Так что, мне теперь Злату в бантики наряжать?.. Мне что, ей какие-то уколы делать, чтобы она не росла? Мне хочется ее защитить. Что не так? То, что она красится? Было бы странно, если бы она ходила в капюшоне и стыдилась мира. Человек выражается. Главное, чтобы она не вредила себе и обществу", – писала звездная мама.

"Ребенок ждал меня с моей мамой в авто. Я выбегала ее кормить"

8 мая 2016 года Ольга Фреймут родила от Владимира Локотка сына Валерия. Не прошло и двух недель, как телеведущая вернулась к работе, чтобы готовить со своей командой новый проект для поклонников "Инспектора Фреймут". "Я не могу останавливаться надолго. Поэтому часто ребенок ждет меня с моей мамой в авто, – я выбегаю его кормить", – признавалась ведущая.

А через год Ольга Фреймут родила третьего ребенка – дочь Евдокию. Известно, что именно после этого телеведущая расписалась со своим мужем и взяла его фамилию. На браслете новорожденной девочки также была фамилия Локотко.