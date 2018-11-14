Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram/ @olgakurylenkoofficial

В среду, 14 ноября, известной голливудской актрисе с украинскими корнями Ольге Куриленко исполняется 38 лет. Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку с известными фильмами, где звезда сыграла главные роли.

Ольга Куриленко – знаменитая голливудская актриса и модель с украинским происхождением, имя которой знает весь мир, хотя ее детство прошло не так уж безоблачно.

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Ольга родилась в бедной семье на Юге Украины в Бердянске, жила с бабушкой и еще шестью соседями в четырехкомнатной коммунальной квартире. В 16 лет она сделала важный шаг, который был решающим для ее будущего. Ольга переехала в Париж и уже через полгода выучила французский язык. Там и началась ее модельная карьера. Она была на обложке таких известных журналов, как Glamour, Elle, Vogue и многих других. Дебют украинки, как актрисы начался с фильма "Перст любви", где она сыграла работницу фабрики. После этой роли ее актерская карьера стремительно пошла в гору.

Лучшие фильмы с Ольгой Куриленко

"Земля забвения" (2011)

В главной роли киноленты молодая девушка Анна (Ольга Куриленко), родом из Припяти, счастливая и спокойная жизнь которой разрушилось в тот самый миг, когда произошла ужасная авария на атомной редакторе. Она потеряла своих родных, из-за трагедии она потеряет свою красоту, а вместо этого к ней придут болезни. Страшное переживание ждет главную героиню Анну.

Смотреть трейлер здесь:

"Искатель воды" (2014)

События в фильме разворачиваются в 1919 году. Австралийский фермер Коннор решает отправиться на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила кровавая битва. Он хочет разыскать тела своих погибших сыновей. Но неожиданно находит ту, которую и не искал ...

Трейлер "Отпетый мачо" смотрите здесь:

"Отпетый мачо" (2017)

В британском комедийном боевике Антонио Бандерас сыграл богача Турка Генри, который ранее был популярной рок-звездой. Он вместе со своей женой моделью Шейлой, которую играет Ольга Куриленко, решают отдохнуть в Чили. Но их поездка не проходит без происшествий. Его красавицу похищают местные пираты и требуют за нее выкуп 1 миллион долларов. С деньгами у Турка проблем нет, он отправляется в банк, чтобы снять указанную сумму, но ФБР запрещают ему это делать. И здесь Генри пойдет на хитрости, чтобы освободить свою жену.

Трейлер на английском языке смотрите здесь:

"Дыши во мгле" (2018)

Внезапное землетрясение сотрясает столицу Франции. После него над городом стоит густой туман. Каждого, кто зайдет в туман, ждет смерть. Спастись успевают супруги Анна и Матье, но их больная дочь не может жить без стеклянной камеры и должна оставаться в квартире. Родители вынуждены вернуться за свое ребенком ...

Трейлер на украинском языке смотрите здесь:

"Мара" (2018)

В мистическом фильме ужасов "Мара" Кейт поручают вести расследование убийства мужчины, которого во сне задушила собственно жена. Кажется, все просто и понятно, но углубляясь все дальше главная героиня Кейт, которую в фильме играет Ольга Куриленко узнает о слухах о существовании демона, который убивает людей во сне. Главной героине придется серьезно отнестись к легенде, ведь она замечает симптомы, которые утверждают о приближении демона, и быть осторожной во сне.

Смотрите видео здесь:

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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