Олимпийская чемпионка Ирина Мерлени пришла на кастинг Х-фактора: видео выступления

На второй кастинг популярного вокального шоу "Х-фактор", которое выходит на телеканале СТБ, пришла известная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Зрителей и судей шоу поразило появление на сцене знаменитой украинской спортсменки.

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Мерлени рассказала, что она рада тому, что все ее мечты в спорте осуществились, но она всегда любила музыку, ей всегда нравилось петь.

Я на соревнования брала с собой плеер. Перед борьбой я вставляла в уши наушники, слушала музыку, чтобы себя настроить, чтобы снять страх и уверенно бороться. Я всегда мечтала принять участие в "Х-факторе" и спеть именно на этой сцене,

– рассказала спортсменка.

На сцене "Х-фактора" Ирина Мерлени исполнила популярную песню Мадонны "you'll see". Судьи сказали, что ее выступление не поразило их и посоветовали заниматься тем, что она делает лучше всех. Поэтому Ирина Мерлени получила три "нет" и одно "да" от Игоря Кондратюка и не прошла в следующий этап.

Выступление чемпионки Ирины Мерлени: смотрите видео

Что известно об Ирине Мерлени?

Она заслуженная мастерица спорта по вольной борьбе. Олимпийская чемпионка (Афины, 2004), бронзовый призер Олимпиады (Пекин, 2008); трехкратная чемпионка мира (2000, 2001, 2003), двукратная чемпионка Европы (2004, 2005).



Ирина Мерлени завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по женской борьбе, проходившем в Баку. Незадолго до мирового первенства, Ирина уверенно выиграла международный турнир в Польше.