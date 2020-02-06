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Оливия Уайлд поразила нежным аутфитом: изысканные фото

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Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Известная американская актриса Оливия Уайлд выбирает для светских мероприятий изысканные луки. Ее образы поражают красотой и неповторимостью.

35-летняя актриса Оливия Уайлд посетила светское мероприятие в одежде, которая идеально подойдет каждой девушке для романтического вечера. Знаменитость пришла на встречу в театр "Лендмарк", где собрались различные режиссеры.

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Как известно, Оливия является режиссером начинающим, и в прошлом году на фестивале в Техасе представила дебютный режиссерский фильм под названием "Книжный магазин". На мероприятии в театре звезда выступила перед публикой.

Олівія Вайлд
Оливия Уайлд выступает перед публикой / Фото: Getty Images

Для такого выхода Уайлд выбрала красно-белое платье длины макси с ботаническим принтом и красивыми объемными рукавами. Такой наряд она совместила с белыми босоножками. Красная сумка с бахромой на короткой круглой ручке в форме сердца добавляла образу игривости. Дополнила свой аутфит несколькими кольцами с камнями.

Волосы звезда собрала в аккуратную прическу. Завершила образ нежным макияжем в естественных тонах.

Олівія Вайлд
Оливия Уайлд на мероприятии в театре "Лендмарк" / Фото: Getty Images

Олівія Вайлд
Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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