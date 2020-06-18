Певица Оля Цибульская не боится показывать свою сексуальность даже на обычных кадрах. Знаменитая украинка поделилась новым пикантным снимком, сделанным в машине.

Оля Цибульская – одна из отечественных звезд, кто охотно ведет блог в инстаграме. За страницей артистки следят около 800 тысяч поклонников, для которых она ежедневно готовит порцию советов и особых кадров. 17 июня в блоге появилось фото, которое успело взбудоражить сеть.

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Перед камерой Оля Цибульская предстала в летнем наряде цвета хаки. Певица, сидя в своем автомобиле, обнажила ноги и грудь, что выглядело очень горячо в кадре. А уже в подписи Оля Цибульская призналась, что многие считают ее слишком откровенной, однако она, как женщина, не боится быть такой.

"Я – женщина. Поэтому иногда мне хочется бежать босиком и в белье под дождем по Крещатику. А иногда молчать и слушать Бочелли в подземном паркинге, чтобы не было связи и меня никто не мог достать из моей же души... Говорят, что я слишком откровенна. Но максимальная открытость – не голые бедра. И я научу вас, что чувствительное сердце и открытая душа – это не страшно", – рассказала Оля Цибульская.

5 пикантных фото Оли Цыбульской

Но это не единственное обольстительное фото, которым Оля Цибульская поделилась с поклонниками. На своей кухне или перед камерой профессионального фотографа – знаменитость не стесняется добавлять сексуальности образам. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 горячих фото Оли Цибульской, которые уже покорили сеть.