Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская в очередной раз поразила поклонников. Она поделилась фотографией, на которой появилась с большой улиткой на лице.

Оля Цибульская часто делится со своими поклонницами полезными советами относительно отношений с мужчинами и ухода за собой. Исполнительница не стесняется позировать перед камерой в любом виде и доказывает, что главное – нравиться самой себе. На ее личной странице в Инстаграме появилось фото, которое потрясло пользователей сети и вызвало активное обсуждение.

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Оля Цибульская позировала с улиткой на лице

Певица часто прибегает к различным бьюти-процедурам, однако последней она по-настоящему напугала сотни тысяч подписчиков.

Исполнительница запсотила селфи, на котором позирует в домашнем халате на кухне. На лице артистки нет макияжа, однако видно огромную улитку. Отметим, что это популярная косметическая процедура.

"Вечер. Я. Улитка Василий", – шутя подписала фото телеведущая.



Оля Цибульская с улиткой на лице / Instagram / @cybulskaya

Для чего в косметологии используют улиток?

На лице у Оли ползает ахатинская улитка. Известно, что в ее секрете находятся полезные компоненты для кожи лица человека. В частности, речь идет о коллагене и эластине. Ползая по коже, улитки оставляют свою слизь, которая прекрасно ее увлажняет и придает здоровый вид.

Однако, стоит отметить, что в странах Европы с умеренным климатом выживание такого вида улиток в природе невозможно. Поскольку Украина принадлежит к числу этих стран, то ахатинские улитки популярны у нас как домашние животные.