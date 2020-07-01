После выхода клипа на песню "Киса" – второго дуэтного трека DZIDZIO и Оли Цибульской – слухи о романе артистов не угасают. Певцы только "подливают масла в огонь" горячими снимками и двусмысленными комментариями.

В ответ на нашумевшую историю официальная жена DZIDZIO выпустила свой клип на песню "Я тебе не мамка" и заявила, что тоже претендует на карьеру певицы, сообщает 24 канал.

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В интервью SLAVIA призналась, что считает свой клип лучшим за дуэтную работу DZIDZIO и Оли Цибульской.

Можно об этом много говорить – хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант и мне моя работа нравится гораздо больше,

– заявила женщина.

Журналисты LifeStyle 24 связались с Цибульской, чтобы услышать мнение о критике в ее адрес. Оля отказалась комментировать тему певицы SLAVIA.

"Мы посмеялись", – единственные слова, которыми ограничилась Цибульская.

Кого звезда имеет в виду под словом "мы", что на самом деле происходит между артистами и чем закончится эта история – до сих пор остается интригой для тисяч поклонников.

Перепалки между фанами в социальных сетях продолжаются уже не первый месяц: "И понятно, что женаты, сын – копия бородач", "Я давно знал, что они вместе", "Что-то слишком откровенно для кумовьев", "Вы пара! Как же вы дополняете друг друга", "У DZIDZIO есть жена, алеооо".

Не прояснило ситуацию даже интервью для программы "Светская жизнь", которое месяц назад дал дуэт. В нем DZIDZIO признался, что счастлив в браке с официальной женой. И в комментариях под видео у поклонников на эту тему свои версии: "Мы уже слышали сказки от Потапа и Насти, что между ними ничего нет. Не верю. Врут", "Мы уже слышали от Потапа и Насти, что между ними ничего нет, а оказалось, что они поженились, так что здесь тоже может быть".