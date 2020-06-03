Популярная певица и ведущая Оля Цибульская приковала внимание поклонников новой публикацией. После эротических танцев и анонса новой рубрики своего блога она опубликовала фото в мини-юбке.

Оля Цибульская выбрала трендовое кожаное мини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. К наряду артистка подобрала фиолетовую блузу скромного кроя, которая сделала вид знаменитой модницы не пошлым. Массивные серьги и легкий макияж завершили look Оли Цибульской.

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Фото привлекло внимание всех поклонников певицы. А уже в заметке Оля Цибульская открыла секрет крепких отношений. По словам звезды, нельзя замалчивать то, что не устраивает в паре. Однако стоит найти для этого удачное время и место.

Делать вид, что тебя ничего не бесит – это еще хуже, чем имитировать оргазм. Если у людей есть отношения, они их выясняют... Но находить правильное время, правильное место и правильные слова, чтобы высказать то, что тебе не нравится – это искусство,

– отметила Оля Цибульская.

Для примера она привела ситуацию, когда наряд девушки может не нравиться ее избраннику. В таком случае мужчина вместо скандала может сказать: "Тебе очень идут длинные вечерние платья. Поужинаем завтра, я надену костюм". Или же, как вариант: "Сколько стоит твоя мини-юбка? Я ее куплю". Оля Цибульская призналась, что так в свое время любимый приобрел часть ее гардероба.

Вероятно, новое сообщение Оли Цибульской – часть ее онлайн-курсов для построения отношений. Артистка всегда делилась с поклонниками секретами своей личной жизни и советами, поэтому теперь решила создать проект, что сможет помочь парам наладить отношения.