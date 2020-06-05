Сейчас певица и ведущая Оля Цибульская – одна из самых известных представительниц украинского шоу-бизнеса. Однако когда-то о такой славе артистка могла только мечтать. Как Оля Цибульская выглядела в начале своей карьеры – смотрите на LifeStyle 24.

Как Оля Цибульская получила известность

Еще с детства Оля Цибульская мечтала о сцене. Поэтому родители охотно водили ее на вокальные конкурсы, где не редко артистка одерживала победу.

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Одним из первых выступлений состоялся в ее родном Радивилове. Тогда, чтобы выучить песню, Оля Цибульская с одноклассником-клавишником изучали все газеты с телепрограммами и по чьим-нибудь концертам воспроизводили треки.

"Один из моих первых вокальных конкурсов. Я на сцене городской школы пою для четырех членов жюри. Такой себе Радивиловский "Х-фактор". В зале нас 5, а я представляю, что даю сольный концерт в "Дворце спорта", – поделилась воспоминаниями Оля Цибульская.

Но настоящим прорывом для Оли Цибульской стало участие в "Фабрике звезд". В 2007 году артистка стала одной из самых ярких участниц вокального шоу и покорила зрителей шутками и талантом.

После победы в проекте Оля Цибульская стала выступать в составе группы "Опасные связи". С Александром Бодянским, который был влюблен в артистку, о звезде заговорила вся Украина. Тандем просуществовал всего год и повлиял на жизнь Оли Цибульской, о чем она рассказала поклонникам в сети.

"Финал" Фабрики звезд". Я фотографируюсь на обложку журнала. Убеждена, что жизнь удалась: кубок в руках, он влюбился. Через год я, как в сказке про Золотую Рыбку, осталась у разбитого корыта, наш дуэт распался во всех смыслах. Надо заново строить карьеру и отношения", – вспомнила Оля Цибульская, поделившись архивным снимком.

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Какая Оля Цибульская теперь

Однако дуэт "Опасные связи" не имел такой бешеной популярности, как сольная карьера Оли Цибульской. Сейчас артистка выпустила 11 ярких клипов, которые получили немалую популярность в сети. Хиты "Цьомаю", "Платье белое", "Девочка", "Ангелы Плачут" уже напевают миллионы меломанов.

Изменился и стиль певицы. Оля Цибульская любит эпатировать в пикантных платьях, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Кроме этого, артистка охотно примеряет трендовые дизайнерские вещи и у нее внушительный гардероб.

Сейчас Оля Цибульская замужем и воспитывает единственного сына Нестора. Имени и лица своего мужа артистка не раскрывает, поскольку уверена, что излишнее внимание общественности и прессы могут помешать ее семейному счастью.