Популярная украинская певица Оля Цибульская похвасталась длинными стройными ногами в откровенном наряде и удивила признанием. Звезда рассекретила, какой героиней из сериала "Секс в большом городе" является для своего мужа.

Оля Цибульская относится к тем знаменитостям, которые не стесняются публично говорить на интимные темы. В частности, она часто дает советы относительно отношений с мужчиной. На личной инстаграм-странице артистки появилось жаркое фото и очередное откровенное сообщение.

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Образ Оли Цыбульской

Певица предстала перед камерой в белых мини шортах, которые хорошо подчеркнули ее длинные стройные ноги, и коротком топе, что сделал акцент на пикантных формах. Оля дополнила свой аутфит легкой накидкой с длинным рукавом и соломенной сумкой, которую держала в руке. Объединила наряд с актуальной светлой обувью на каблуках.

Короткие волосы исполнительница уложила ровно. На лице она сделала легкий макияж. Уши Цыбульской украшали минималистичные серьги. Стильным дополнением стали черные солнцезащитные очки круглой формы.

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Что Цибульская написала в заметке?

Оля призналась, что много лет назад впервые прочитала произведение Кэндес Бушнелл "Секс в большом городе". Тогда она решила, что для своего любимого всегда будет Кэрри Брэдшоу в жизни, Шарлоттой Йорк – дома, Мирандой Хоббс – с друзьями и Самантой Джонс – в постели. Знаменитость подчеркнула, что все женщины разные, но каждая хочет быть желанной – на кухне, в офисе или на сцене.

Если бы в мире существовала школа, где учили бы быть женщиной, то каждое утро вместо гимна наизусть там читали бы монологи Керри. А тем, кого оставляли вечером после уроков, – показывали бы мастер-классы Саманты,

– написала Цибульская.

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