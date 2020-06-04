Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская откровенно рассказала о материнстве. Звезда призналась, что до сих пор любит приезжать к родителям и нежиться, а своему сыну позволяет дома рисовать на стенах.

Оля Цибульская часто делится с поклонницами секретами отношений с мужем, дает полезные советы, касающиеся семейной жизни. Теперь на ее личной странице в инстаграме появилось сообщение, в котором артистка рассказала об отношениях с сыном и родителями.

Читайте также Оля Цибульская опубликовала волшебный кадр с домашним любимцем

Оля Цибульская об отношениях с родителями

В публикации Оля отметила, что игнорирует прописанные стандарты относительно отцовства. Она помнит книги, где писали, что не надо часто брать младенца на руки, потому что ребенок привыкнет к этому и будет плохо. Однако знаменитость отметила, что не представляет, как можно испортить человека объятиями.

Я до сих пор обожаю приехать к родителям и лежать на коленях, чтобы меня гладили. Это невероятный заряд любви и силы,

– написала певица.

Для просмотра фото листайте вправо

Оля Цибульская о воспитании сына

Звездная мамочка поделилась забавными фотографиями с сыном Нестором. Знаменитость рассказала, что вместе с мужем они стараются дать сыну целую палитру ярких эмоций.

Оля говорит, что у них дома можно рисовать на стенах, у бабушки с дедушкой – делать в ванной комнате фонтан. Нестору не запрещают есть на диване и разрисовывать фломастером лицо любому из родных. Цибульская призналась, что у ее сына беззаботное детство, от которого счастливы все близкие люди.