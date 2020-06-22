Украинская телеведущая не скрывает свой возраст и откровенно говорит о том, как чувствует себя в 38. Оля Фреймут призналась, что гордится собой и наконец знает, чего хочет от жизни. Однако времена, когда она наслаждалась вниманием мужчин и щеголяла своим телом в купальнике, уже прошли.

Знаменитость, которая уже не планирует возвращаться к карьере на телевидении, реализовалась не только как успешная ведущая, образцовая мама и жена, но и в 38 лет чувствует себя вполне довольной собой и гордится своими достижениями. Откровенным признанием Оля Фреймут поделилась на личной странице в инстаграме.

Читайте также Девушка из села: Ольга Фреймут призналась, как ей удалось воплотить сказку в жизнь

Несмотря на эти преимущества, с возрастом изменилось немало привычных вещей в жизни знаменитости. Она выглядит потрясающе и заботится о себе, однако в обществе ее воспринимают по-другому. Так, по словам Оли Фреймут, юбка длины миди, которая ранее приносила загадочность ее образам, сейчас добавляет только возраст. Изменения коснулись и ее тела, которое ранее она с радостью демонстрировала в купальнике на вечеринках возле бассейна, а теперь прячет за сарафаном, как и сверстницы.

Телеведущая, которая привыкла к вниманию публики, все реже слышит комплименты от людей, которые теперь восхищаются ее дочерью. Фреймут убеждена, что приятные слова звучат скорее из вежливости. Но она не скрывает, что главное преимущество ее возраста – полное удовлетворение собой.

Образ Оли Фреймут

Откровенный пост ведущая дополнила нежной фотографией, на которой позировала на яхте во время прогулки по Днепру, которую устроила с мужем Владимиром Локотко. Для отдыха она выбрала легкую шелковую майку на бретельках с кружевными вставками на декольте. Образ Фреймут дополнила массивным браслетом, волосы оставила распущенными, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Ее хрупкость и изящество не остались без внимания фолловеров, которые восхищаются ею и в 38 лет.