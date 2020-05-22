Оля Полякова научила целоваться старшую дочь и раскрыла ее личную жизнь на всю страну

Звездная мамочка довольно часто пренебрегает правом дочек на приватность и публично обсуждает их личную жизнь. Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Мария встречается с парнем, а сама певица показала девочке, как нужно целоваться.

Подробности отношений 15-летней Марии Оля Полякова обсудила в прямом эфире своего инстаграм-шоу "Правда или действие", гостем которого стал Потап. Звездный коллега поставил артистке провокационный вопрос, который касался романтических чувств дочери. Певица не стала скрывать, что девочка встречается с парнем.

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Оля Полякова научила Машу целоваться

Маша откровенно делится с мамой секретами и рассказала ей про свой первый поцелуй. Оля Полякова сама решила научить девочку, как следует целоваться, и посоветовала ей расслаблять губы. Исполнительница отметила, что это единственная близость, которую она лично показала дочке. Звезда также отметила, что для интимных отношений Мария еще слишком юна.

В каком возрасте Оля Полякова согласится отдать дочь замуж?

Оля Полякова не скрывает, что хочет знать о своих детях все, поэтому она готова обсуждать с ними самые пикантные темы. Несмотря на то, что певица одобряет отношения Маши с парнем, она не готова отдать ее замуж до 30 лет. Знаменитость убеждена, что ранние браки – пережиток прошлого, ведь при современных обстоятельствах женщины даже в возрасте 50 лет могут выглядеть фантастически.

Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на этом пути любви, разных мужчин. Это круто,

– отметила Оля Полякова.

Звезда убеждена, что только в 30-35 лет люди по-настоящему понимают свое призвание в жизни и осознают свои желания. Поэтому, по мнению артистки, строить семью и рожать детей до этого возраста –бессмысленно. Полякова также призналась: она сама жалеет, что вышла замуж так рано.