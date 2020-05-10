Оля Полякова поделилась деталями громкой ссоры со Светланой Лободой: не кобылица, а русалка

Знаменитая исполнительница Оля Полякова рассекретила подробности громкой ссоры со Светланой Лободой. Между артистками возник конфликт на церемонии награждения одной из самых престижных украинских премий. Однако через некоторое время певицы помирились.

Оля Полякова решила немного украсить карантинные вечера своих поклонников. Она проводит прямые эфиры на личной странице в инстаграме, во время которых со звездными гостями играет в "Правду или действие". В последней трансляции Полякова пообщалась с дизайнером Андре Таном и рассказала о громком скандале со Светланой Лободой. Видео разговора артистка опубликовала на официальном ютуб-канале.

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Конфликт между Поляковой и Лободой произошел во время церемонии награждения престижной украинской премии "Viva! Самые красивые-2013". На мероприятии Оля была ведущей, а Светлана – выступала.

Я объявляла Светлану Лободу. В тексте было написано: "Наиболее голосистая певица современности". Что тут такого?

– вспомнила ведущая.

И исполнительница обиделась на такое представление и неправильно растолковала выражение. Из-за этого не на шутку разозлилась.

После концерта она написала на своей странице, что я "безумная кобылица". И мы начали ссориться с ней в интервью. Когда меня спрашивали об этом конфликте, что я шутила, а она относилась к этому серьезно и говорила разное,

– рассказала Оля.

Полякова с юмором подошла к этой ситуации и нашла способ, как решить ее.

Когда она назвала меня "бешеной кобылицей", я опубликовала смешное видео в инстаграме. Сняла свои ноги в ванной и написала: "Какая же я кобылица? Я русалка!",

– поделилась знаменитость.

Оля говорит, что этот публичный скандал длился около года. Звезды поливали грязью друг друга в социальных сетях и в телевизионных программах, однако затем все же помирились.

Оля Полякова и Андре Тан играют в "Правду или действие": смотрите видео онлайн