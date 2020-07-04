Соблазнительная блондинка обожает комплименты и внимание публики, ради которого готова обнажать тело на камеру. Оля Полякова засветила ягодицы в купальнике у бассейна. Аппетитные формы она показала с разных ракурсов, чем вызвала восторг сети.

Оля Полякова привыкла демонстрировать свою роскошную фигуру в откровенных сценических образах. Однако пока ее эпатажные костюмы остаются в гримерке из-за отсутствия концертов, певица хвастается подтянутым телом в купальнике, показывая соблазнительные фото в инстаграме.

Читайте также В бикини рядом с обнаженным мужчиной: Оля Полякова поразила дерзким фото

На фотографии, которая уже успела наделать шума в сети, звезда позирует на лежаке у бассейна, купанием в котором наслаждается в своем загородном доме. Она загорала под палящим солнцем на животе в черно-белом купальнике. Несмотря на то, что Оля Полякова скрыла свой пышный бюст, в кадре она засветила упругие ягодицы и тонкую талию.

Соблазнительные формы артистка решила показать с самых пикантных ракурсов. Откровенное фото она превратила в коллаж, добавив три фотографии своих ягодиц вблизи.

"Пост для привлечения лайков", – шутливо написала Оля Полякова.

Реакция сети

Не все поклонники восхищались соблазнительными линиями тела певицы. Немало пользователей раскритиковали ее за чрезмерную откровенность и даже неидеальные формы: "Подкачать немного надо, у меня побольше", "Много звезд, у которых не меньше лайков. Но им не надо выставлять, еще и в крупном плане, свои ягодицы", "Взрослая баба, известная, а занимается такой вульгарщиной".

Однако среди преданных фолловеров есть и те, кому такие эротические кадры нравятся. Они неустанно засыпают Полякову комплиментами и акцентируют внимание на ее безупречных формах: "Шикарная фигура", "Очень хорошо", "У вас роскошное тело".