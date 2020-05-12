Оля Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью: Когда я била Машу

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова призналась, что во время воспитания старшей дочки Маши прибегала к рукоприкладству. Певица говорит, что с рождением второго ребенка перестала это делать.

Оля Полякова во время карантина регулярно проводит прямые эфиры в инстаграме, где общается со звездными гостями с помощью игры "Правда или действие". В одном из выпусков она рассказала, что раньше била свою дочь Машу, однако благодаря характеру младшей дочери Алисы перестала это делать.

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Я непоследовательная мать, каюсь. Поэтому Алиса у меня такая балованная. С Машей работали манипуляция, шантаж, рукоприкладство. Ей можно было дать по голове, и она приходила в себя. Машу я когда-то била, больше не бью,

– поделилась артистка.



Оля Полякова с дочкой Машей / Instagram / @polyakovamusic

Звезда говорит, что когда родилась Алиса, которой сейчас 9 лет, то с ней методы, использываемые Поляковой во время воспитания Маши, вообще не работали. Ее нельзя было ударить, потому что в таком случае она бы ушла из дома навсегда. Если 15-летняя Маша всегда прощала свою маму, то ее сестра никогда бы этого не сделала.

Я поняла, что если не могу бить одну, то могу не бить и вторую. Больше никогда не бью детей. Считаю, что дети даны нам, чтобы учить нас быть матерями,

– призналась Оля.



Младшая дочь Оли Поляковой Алиса / Instagram / @polyakovamusic