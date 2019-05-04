Оля Цибульская открыла "пляжный сезон" обольстительным фото в коротких шортах

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская показала поклонникам в социальной сети откровенное фото из Могилев-Подольского.

Соблазнительное фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи Цибульская предложила фанатам "челлендж": фотографироваться в такой же позе и размещать фото в социальных сетях под хэштегом #травневібулки.

"Пляжный сезон открыт. Лето скоро и если не успела сесть на диету, то пора полюбить себя как есть", – добавила в подписи певица.

Оля Цибульська
Оля Цибульская/ Instagram / @cybulskaya

На снимке Оля позирует на природе в красной футболке и коротких черных шортах. 33-летняя украинка продемонстрировала великолепную фигуру и получила множество положительных комплиментов в комментариях.

"Вы прекрасны", "Роскошно выглядите", "Красотка", – пишут пользователи в сети.

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Новости Украины Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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