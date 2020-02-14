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Оля Цибульская поделилась секретом соблазнения мужчин в новой песне: видео

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Оля Цибульська презентувала кліп Prosecco до Дня святого Валентина / Пресслужба

Знаменитая украинская певица Оля Цибульская сделала особый сюрприз ко Дню святого Валентина. Артистка презентовала трек Prosecco, который с легкостью может стать саундтреком всех девичников.

Композиция – это своеобразный лайфхак от Оли Цибульской для тех женщин, которые устали быть хорошей девочкой и больше не хотят ждать первый шаг от мужчин. Именно поэтому в День святого Валентина состоялась анонсированная премьера песни Prosecco. По словам Оли Цибульской, трек поможет всем девушкам, которые проводят этот вечер без пары, заметить мужское внимание вокруг и получать удовольствие от нее.

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Интересно, что автором слов и музыки выступила сама артистка. Ведь Оля Цибульская из собственного опыта знает: чтобы признаться мужчине в самых откровенных желаниях и наконец-то перевести отношения на другой уровень, обычно, достаточно вечера пятницы в компании подруг и бутылки хорошего просеко.

Не бывает не любимых мужчин – бывает мало просеко,
– игриво прокомментировала певица.

Оля Цибульська презентувала кліп Prosecco
Оля Цибульская презентовала песню Prosecco / Пресс-служба

Кроме этого, в новой песни Оля Цибульская поделилась 5 шагами соблазнения мужчин:

1. Купи ту вещь, в которой будешь чувствовать себя дико сексуальной – "туфли от Gucci", "платье из Милана", кружевное белье или красную помаду – решаешь ты. О деньгах не думай, это инвестиции!

2. Чтобы он захотел снять все остальное, "надень" то, что снять невозможно. Это любимый аромат, который сведет его с ума. Я долго искала такой, поэтому создала собственный.

3. Примерь несколько откровенных образов, сфотографируй себя в зеркале и отправь ему с вопросом: "Помоги! Что одеть на свидание?"

4. Позвони подругам и объясни, что вам срочно надо танцевать.

5. Не считай выпитые бокалы просеко. Ночью позвони ему с просьбой: "Забери меня, boy". Не уточняй, куда именно.

По случаю премьеры трека Prosecco Оля Цибульская также запустила именную инстаграм-маску, которая анализирует лицо девушки и раскрывает одну из главных женских тайн – какая она после нескольких бокалов просеко. Самыми популярными из них – "пишу бывшему", "занимаюсь любовью в машине" и "опять хочу Олега Винника".

Слушайте песню Оли Цибульской ко Дню влюбленных – Prosecco: видео

Оля Цибульська-Prosecco: текст новой песни

Привіт, п’ятниця!
Ми не бачились тисячу днів
І ти, baby, мені не дзвонив
І я плакала, плакала

Привіт, п’ятниця
Так втомилася бігти від снів
Щоби вечір мені не болів
Я Prosecco накапала

Приспів: 

Туфлі від Gucci, сукня з Мілану
Гаряча штучка, трохи п’яна
Приїде мачо, вкраде далеко
Будем ла-ла-ла-ла

Я пила Prosecco

Забери мене, boy
Забери мене, boy
Я готова тікати далеко

Забери мене, boy
Забери мене, boy
А у серце налийте Prosecco

Про те, про се
Prosecco Prosecco
Про те, про се

Привіт, п’ятниця
Ми не бачились тисячу літ
Дай поставлю тебе на репіт
Я літала і падала

Привіт, п’ятниця
Ти на фото такий як в житті
Цілував, але іншу хотів
І я плакала, плакала

Припев:

Туфлі від Gucci, сукня з Мілану
Гаряча штучка, трохи п’яна
Приїде мачо, вкраде далеко
Будем ла-ла-ла-ла

Я пила Prosecco

Забери мене, boy
Забери мене, boy
Я готова тікати далеко

Забери мене, boy
Забери мене, boy
А у серце налийте Prosecco

Про те, про се
Prosecco Prosecco (3х)
Про те, про се

Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина
сегодня
3266
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Оля Цибульская
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