Оля Цибульская поделилась секретом соблазнения мужчин в новой песне: видео
Знаменитая украинская певица Оля Цибульская сделала особый сюрприз ко Дню святого Валентина. Артистка презентовала трек Prosecco, который с легкостью может стать саундтреком всех девичников.
Композиция – это своеобразный лайфхак от Оли Цибульской для тех женщин, которые устали быть хорошей девочкой и больше не хотят ждать первый шаг от мужчин. Именно поэтому в День святого Валентина состоялась анонсированная премьера песни Prosecco. По словам Оли Цибульской, трек поможет всем девушкам, которые проводят этот вечер без пары, заметить мужское внимание вокруг и получать удовольствие от нее.
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Интересно, что автором слов и музыки выступила сама артистка. Ведь Оля Цибульская из собственного опыта знает: чтобы признаться мужчине в самых откровенных желаниях и наконец-то перевести отношения на другой уровень, обычно, достаточно вечера пятницы в компании подруг и бутылки хорошего просеко.
Не бывает не любимых мужчин – бывает мало просеко,
– игриво прокомментировала певица.
Оля Цибульская презентовала песню Prosecco / Пресс-служба
Кроме этого, в новой песни Оля Цибульская поделилась 5 шагами соблазнения мужчин:
1. Купи ту вещь, в которой будешь чувствовать себя дико сексуальной – "туфли от Gucci", "платье из Милана", кружевное белье или красную помаду – решаешь ты. О деньгах не думай, это инвестиции!
2. Чтобы он захотел снять все остальное, "надень" то, что снять невозможно. Это любимый аромат, который сведет его с ума. Я долго искала такой, поэтому создала собственный.
3. Примерь несколько откровенных образов, сфотографируй себя в зеркале и отправь ему с вопросом: "Помоги! Что одеть на свидание?"
4. Позвони подругам и объясни, что вам срочно надо танцевать.
5. Не считай выпитые бокалы просеко. Ночью позвони ему с просьбой: "Забери меня, boy". Не уточняй, куда именно.
По случаю премьеры трека Prosecco Оля Цибульская также запустила именную инстаграм-маску, которая анализирует лицо девушки и раскрывает одну из главных женских тайн – какая она после нескольких бокалов просеко. Самыми популярными из них – "пишу бывшему", "занимаюсь любовью в машине" и "опять хочу Олега Винника".
Слушайте песню Оли Цибульской ко Дню влюбленных – Prosecco: видео
Оля Цибульська-Prosecco: текст новой песни
Привіт, п’ятниця!
Ми не бачились тисячу днів
І ти, baby, мені не дзвонив
І я плакала, плакала
Привіт, п’ятниця
Так втомилася бігти від снів
Щоби вечір мені не болів
Я Prosecco накапала
Приспів:
Туфлі від Gucci, сукня з Мілану
Гаряча штучка, трохи п’яна
Приїде мачо, вкраде далеко
Будем ла-ла-ла-ла
Я пила Prosecco
Забери мене, boy
Забери мене, boy
Я готова тікати далеко
Забери мене, boy
Забери мене, boy
А у серце налийте Prosecco
Про те, про се
Prosecco Prosecco
Про те, про се
Привіт, п’ятниця
Ми не бачились тисячу літ
Дай поставлю тебе на репіт
Я літала і падала
Привіт, п’ятниця
Ти на фото такий як в житті
Цілував, але іншу хотів
І я плакала, плакала
Припев:
Туфлі від Gucci, сукня з Мілану
Гаряча штучка, трохи п’яна
Приїде мачо, вкраде далеко
Будем ла-ла-ла-ла
Я пила Prosecco
Забери мене, boy
Забери мене, boy
Я готова тікати далеко
Забери мене, boy
Забери мене, boy
А у серце налийте Prosecco
Про те, про се
Prosecco Prosecco (3х)
Про те, про се