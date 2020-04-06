Оля Цибульская похвасталась стройными ногами и рассказала, как заинтересовать мужчину: фото
Популярная украинская певица и ведущая Оля Цибульская активно развивает свой фотоблог. На днях она поделилась пикантной фотографией, где продемонстрировала стройные ножки, а также рассказала, как заинтересовать мужчину уделять вам больше внимания.
Оля Цибульская на своей странице в инстаграме распространила интересную фотографию со стильной фотосессии. Артистка позирует, сидя на кухонной тумбочке, и держит стационарный телефон возле уха. Эффектный образ певицы хорошо подчеркнул ее стройные и красивые ноги.
Читайте также: Как сохранить семейное счастье на карантине: советы от Екатерины Кухар
Оля одета в блузку розового цвета с объемными рукавами и джинсовые мини-шорты. Соединила наряд с бежевемы лакированными туфлями-лодочками на каблуках. Уши Цибульской украшают сверкающие серьги. Волосы уложены в взъерошенную прическу, а на лице Оли видно макияж с темно-розовой помадой на губах.
Звезда поделилась тремя проверенными методами, которые помогут привлечь внимание мужчины.
Советы от Оли Цыбульской:
- Приготовьте борщ или иное блюдо, которое он обожает. Когда мужчина поест чего-то любимого и вкусного – кровь отливает от мозга. А когда в голове пусто – ею легче крутить.
- Разбросайте по квартире телефоны несуществующих мужчин. Желательно с кодами разных стран. Чтобы наш птичек понял, что он не единственный шмель на цветке. ⠀
- Устройте на кухне мини-фотовыставку. Разбросайте 5-7 фото мужчин, где один страшнее, чем другой. Скажите, что это ваши предыдущие. Ваша жертва почувствует, что он красавчик и будет готов, не отходя от кассы.
Оля Цибульская похвасталась стройными ногами / Instagram / @cybulskaya
Читайте также
-
Бейонсе и Jay-Z празднуют 12 годовщину брака: мама певицы показала радостное фото со свадьбысегодня , 13:28
-
Энрике Иглесиас очаровал сеть танцем с новорожденной дочкой: видеосегодня , 11:36
-
Любовный гороскоп на 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиакасегодня , 12:57
-
Дзидзьо написал 3 новых песни во время карантинасегодня , 12:18
-
Умер актер "Звездных войн" и "Чужих" Джей Бенедикт: известна причинасегодня , 15:29
-
Елена Зеленская надела платье за 1400 гривен: фото и видеосегодня , 13:55