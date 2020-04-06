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Оля Цибульская похвасталась стройными ногами и рассказала, как заинтересовать мужчину: фото

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Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Популярная украинская певица и ведущая Оля Цибульская активно развивает свой фотоблог. На днях она поделилась пикантной фотографией, где продемонстрировала стройные ножки, а также рассказала, как заинтересовать мужчину уделять вам больше внимания.

Оля Цибульская на своей странице в инстаграме распространила интересную фотографию со стильной фотосессии. Артистка позирует, сидя на кухонной тумбочке, и держит стационарный телефон возле уха. Эффектный образ певицы хорошо подчеркнул ее стройные и красивые ноги.

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Оля одета в блузку розового цвета с объемными рукавами и джинсовые мини-шорты. Соединила наряд с бежевемы лакированными туфлями-лодочками на каблуках. Уши Цибульской украшают сверкающие серьги. Волосы уложены в взъерошенную прическу, а на лице Оли видно макияж с темно-розовой помадой на губах.

Звезда поделилась тремя проверенными методами, которые помогут привлечь внимание мужчины.

Советы от Оли Цыбульской:

  • Приготовьте борщ или иное блюдо, которое он обожает. Когда мужчина поест чего-то любимого и вкусного – кровь отливает от мозга. А когда в голове пусто – ею легче крутить.
  • Разбросайте по квартире телефоны несуществующих мужчин. Желательно с кодами разных стран. Чтобы наш птичек понял, что он не единственный шмель на цветке. ⠀
  • Устройте на кухне мини-фотовыставку. Разбросайте 5-7 фото мужчин, где один страшнее, чем другой. Скажите, что это ваши предыдущие. Ваша жертва почувствует, что он красавчик и будет готов, не отходя от кассы.


Оля Цибульская похвасталась стройными ногами / Instagram / @cybulskaya

Автор: Надежда Биленко
Теги: Оля Цибульская LifeStyle
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