Оля Цибульская празднует день рождения: 5 самых больших тайн певицы

"Мисс позитив" украинского шоу-бизнеса, самая горячая певица Оля Цибульская празднует 34-летие. Она по праву носит титул самой откровенной селебритиз, ведь несмотря на звездный статус всегда остается честной и настоящей с поклонниками.

Впрочем, у Оли Цибульской также есть свои скелеты в шкафу. Журналисты LifeStyle 24 провели собственное расследование и попытались рассекретить 5 самых больших загадок из жизни знаменитой именинницы, которые уже годами беспокоят украинцев. Какие именно секреты мы выведали у артистки – узнавайте в эксклюзивном материале.

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1. Слухи о романе с Никитой Добрыниным

Телевизионная пара Оли Цибульской и Никиты Добрынина не сходит с экранов уже более 5 лет. Столько же появляется в заголовках отечественных СМИ – не исчезают предположения о "служебном романе" между звездами. Несмотря на то, что, по официальным данным, Добрынин находится в отношениях с участницей шоу "Холостяк" Дарьей Квитковой, он не прекращает подогревать слухи о "пикантных" отношениях с Олей.

Недавно Никита снялся в клипе на новый хит Цибульской "Ангелы Плачут", где убедительно сыграл не только роль отца Олиного сына, но и роль любовника певицы. Пылкие интимные сцены в клипе не обсуждал разве что ленивый.

Оля Цибульская также подливала масла в огонь, публикуя откровенные фото с Никитой Добрыниным, добавив к ним интригующую подпись: "Говорят, я украла тебя... Ночью запостила это фото, испугалась и удалила. На утро дошло... Кто не любил, тот и нам не простит. Для счастья нужны смелость и музыка".



Оля Цибульская и Никита Добрынин / Instagram / @cybulskaya

Однако никто не знает, что в ту ночь звезды сделали еще несколько фото, которые так и не попали в сеть. Журналистам LifeStyle 24 удалось их заполучить.



Страстные фото Оли Цибульской и Никиты Добрынина / Пресс-служба



Нежные фото именинницы Оли Цибульской / Пресс-служба

2. Как Оле Цибульской удалось похудеть на 10 килограммов?

Оказывается, звезда боролась с лишним весом с самого рождения сына Нестора, которому скоро исполнится 5 лет. В откровенном комментарии на инстаграм-странице Оля Цибульская призналась, что у нее была зависимость от еды, которой пыталась успокоить нервы после стрессовой работы. Однако однажды утром просто захотела плюнуть на собственное изображение в телеэкране.

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"Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее – мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом... Каждый стресс в шоу-бизнесе был дополнительным "вареником" в мою тарелку. И каждый раз, когда стилист привозила платье на размер больше прошлого, я оправдывала себя старым-добрым "у меня нет времени", "широкая кость" и "я после родов", – вспоминала Оля Цибульская.



Оля Цибульская до и после похудения / Instagram / @cybulskaya

Артистка до сих пор не раскрыла тайну своего похудения, но журналистам LifeStyle 24 эксклюзивно рассказала о том, что на самом деле способствовало такому перевоплощению и какие трудности встали на ее пути.

"Диетолог разработал для меня уникальный план питания, но кроме того, что порции были крошечными, есть их нужно было исключительно по жесткому графику. Труднее всего было во время активных гастролей, когда я просто во время концерта забегала за кулисы, чтобы укусить грейпфрут. Или когда мне срочно необходимо было найти дорадо и льняное семя в крошечном городке", – призналась Оля Цибульская.

Теперь же популярная певица может смело похвастаться безупречной фигурой, которую Оля Цибульская мастерски подчеркивает роскошными платьями.



Оля Цибульская / Пресс-служба

Оригинальный образ Оли Цибульской / Пресс-служба

3. Почему предполагают, что DZIDZIO – отец сына Цибульской?

Сплетен на тему отношений Оли Цибульской с мегапопулярным DZIDZIO было точно не меньше, чем с Добрыниным. Началось это еще с пылкой демонстрации симпатии во время съемок клипа на совместный хит "Чекаю. Цьом" и на дальнейших выступлениях.

Смотрите клип к песне Оли Цибульской и DZIDZIO "Чекаю. Цьом": видео

Не так давно звезды официально признались: они кум и кума, а любовь между ними только платоническая. И когда в начале года Оля решилась впервые показать прессе четырехлетнего сына Нестора, социальные сети певицы просто взорвались скандальными комментариями. Сторонники были убеждены – "подозрительное" сходство между Нестором и DZIDZIO просто очевидно! Оля Цибульская же призналась, что такой бешеный резонанс ее смущает и немного пугает.

Меня это цепляет, – констатировала Оля Цибульская.

И хоть это всего лишь предположения пользователей сети, журналисты LifeStyle 24 не упустили возможности получить эксклюзивные фото маленького Нестора.



Сын Оли Цибульской / Пресс-служба



И действительно, сходство Нестора с Дзидзьо поражает / Пресс-служба

4. Что случилось с тем, кто украл машину Цибульской?

5 мая 2019 года сеть всколыхнула шокирующая новость: прямо посреди дня в одном из парков столицы у Оли Цибульской угнали авто. Информация мгновенно разошлась в медиа и певицу в тот же день начали терроризировать мошенники. Каждый час артистке звонили неизвестные, которые якобы имели информацию о машине, угрожали и требовали деньги.

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История приобрела огромные масштабы: кроме полиции, поисками авто занималась фактически вся страна. Оля Цибульская сама принимала активное участие в процессе и поделилась в инстаграм-блоге всеми лайфхаками, которые могли бы уберечь авто подписчиков от угона.

Через две недели поклонников певицы ждал еще один шок – авто нашли! Полиция триумфально вернула машину Оли Цибульской перед десятками камер. Певица очень долго не верила, что все это действительно происходит с ней.

И до сих пор не было известно, что произошло с наглыми ворами, которые украли авто Оли Цибульской.

"Я знаю лишь то, что машину нашли в гараже, неподалеку от места похищения. По официальной информации, вор до сих пор находится в розыске. Больше всего поразило то, что с момента возвращения меня несколько раз останавливала полиция: серьезно, с мигалками и рупором. Когда я, перепуганная, останавливалась, пытаясь понять что же нарушила, оказывалось, что сотрудники полиции просто хотели воочию увидеть мое авто. "Это же вы Оля Цибульская? Это же вам вернули машину? А можно фото?" – эксклюзивно рассказала певица.

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5. Кто на самом деле муж Оли Цибульской и почему она его скрывает?

Этот вопрос волнует без преувеличения всех поклонников певицы и остается главной загадкой личной жизни Оли Цибульской уже много лет. Если собрать воедино всю незначительную информацию, которую Оля рассказывала прессе, то мы знаем, что:

Это ее школьная любовь;

Отец сына Нестора;

Бизнесмен, но не продюсер;

Их брак был под угрозой из-за ревности мужа к шоу-бизнесу;

Снялся в клипе "Сукня біла", впрочем, лицо его не видно.

Оля Цибульская отказалась давать какие-либо дополнительные комментарии насчет мужа, однако нам удалось получить несколько эксклюзивных семейных фото из недавней романтической поездки пары в Париж.



Оля Цибульская с мужем / Пресс-служба