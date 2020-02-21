Оля Цибульская призналась, что занималась сексом в лифте

Певица Оля Цибульская уже давно стала одной из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Артистка не боится говорить на провокационные темы и с юмором отвечает на каверзные вопросы. И на днях она открыла пикантную тайну: когда-то Оля Цибульская занималась сексом в лифте.

Украинская звезда стала приглашенной гостьей в шоу "Ночь в баре", которое выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". Компанию Оле Цибульской составили певец Виталий Козловский и фронтмен группы KADNAY Дима Каднай. По условиям проекта, артисты делятся своими секретами и отвечают на откровенные вопросы, попивая коктейли в баре.

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За вечер Оля Цибульская рассказала немало забавных историй и заставила смущаться Виталия Козловского. Однако больше всего ее коллег поразило откровение об интимной жизни. Оля Цибульская перед камерами призналась, что занималась сексом в лифте. Тогда она еще встречалась с будущим мужем и рассказала ему про эротическую мечту. Не медля, любимый помог ей осуществить это во время поездки в США.

Мы тогда жили в красивой многоэтажке на Манхэттене. И тогда мой еще бойфренд, а теперь мой муж, бегал в Central Park и взял меня с собой на пробежку. Я рассказала ему про свою эротическую фантазию и она сбылась,

– рассказала Оля Цибульская.

На вопрос коллег, как ей это удалось сделать, певица ответила, что они долго ездили между этажами в лифте и все-таки потом решились на интим. Оля Цибульская не скрывает, что было страшно, но очень этого хотелось. И несмотря на экстремальные условия, ей все же удалось испытать оргазм.

В то же время Дима Каднай рассказал, что когда-то бегал голый на Киевском водохранилище. Тогда артист снимал клип и решился на такой эксперимент.

Больше веселых историй и заданий смотрите в выпуске шоу "Ночь в баре":