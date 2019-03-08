Оля Цибульская рассказала , что носит в сумочке и почему ее друзья этого боятся

В преддверии 8 марта звезда раскрыла пикантные женские секреты. Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская всегда максимально откровенна со своими поклонниками, за что последние особенно благодарны кумиру.

Интервью для трендового проекта #VГУби на Радио NRJ Герасимчука ни стало исключением.

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Ведущая Мила Еремеева попросила звезду назвать три вещи, которые можно найти в кармане Цыбульской. Певица призналась, что карманы пусты, а вот в дамской сумочке с ней сейчас парфюм, презервативы и свечи.

После удивленного вопроса ведущей о происхождении свечей, артистка аргументировала – свечи праздничные, для торта. Покупала сыну накануне Дня рождения, вот в сумке и завалялись.

Знакомая недавно открыла мою сумку, у меня там лежали свечи, которые я купила на день рождения сына (я купила много разных, чтобы он выбрал те, которые ему нравятся больше, презерватив и парфюм! Она эти три вещи держит в руках и боится нарисовать себе полную картину,

– эмоционально отреагировала Цибульская.

Интервью в программе #VГУби