Оля Цибульская рассказала, как ей удалось похудеть на 12 килограммов за полтора месяца

Популярная украинская певица и ведущая Оля Цибульская долгое время страдала зависимостью от еды. Это привело к тому, что женщину начало тошнить от своего отражения. После этого она взяла себя в руки и за полтора месяца похудела на 12 килограммов.

Оля Цибульская является одной из самых привлекательных артисток украинского шоу-бизнеса. Она зажигательная и веселая, но бывают моменты, когда становится недовольной собой и начинает много работать над этим. В прямом эфире на инстаграм-странице программы "Зірковий шлях", которую транслируют на телеканале "Украина", Оля рассказала, как похудела за короткое время и поддерживает физическую форму.

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Певица призналась, что имела зависимость от еды. Она заедала все свои страхи, комплексы и слабости.

Например, после беременности я объясняла себе, что у меня нет времени похудеть. После съемок клипа, которые обычно длятся целый день, я говорила себе, что достойна торта, ведь много работала. Если кто-то из хейтеров оставлял неприятный комментарий в интернете, я думала: "Какое право имеет человек писать мне эту гадость?" и снова заедала стресс,

– поделилась Оля.



Певица Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Исполнительница занималась спортом, пробовала на себе метод интервального голодания и работала со многими тренерами. Каждый раз она говорила себе, что артистка должна держать себя в форме, но ничего не удавалось. Все изменило выступление, когда Цыбульский пришлось танцевать в образе Дженнифер Лопес.

К этому времени я уже сходила к диетологу, он расписал мне режим питания, объяснил, как не есть и не пить после 19:00. Я решила: "Хорошо, сегодня пятница, а с понедельника сажусь на диету, поэтому на выходных даю джазу!",

– рассказала звезда.

Однако после того, как увидела себя на экране телевизора, все кардинально изменилось.

У меня начался рвотный рефлекс. Я смотрела на себя и понимала: та женщина, какой я себя представляю, и та, которую я вижу по телевизору, – это два разных человека,

– призналась певица.

Именно в тот момент Цибульская поняла, что хочет вернуть себе тело, о котором мечтает. И уже на следующий день начала активную работу над собой. Для того, чтобы соблазн съесть что-то вкусненькое вечером не испортил все, Оля распечатала фото с той съемки и повесила на холодильник. Каждый раз, когда подходила к нему, то понимала, что больше не хочет быть такой.



Оля Цибульская в образе Дженнифер Лопес / Пресс-служба

В итоге прошел месяц и две недели и я похудела на 12 килограммов. Сейчас я держусь в стабильном весе 56-57 кг и не хочу возвращаться к предыдущему состоянию,

– сказала исполнительница.

Оля отметила, что необходимо с любовью относиться к своему организму и тогда все будет так, как вы того желаете. Также она призналась, что главный секрет ее похудения – не есть и не пить даже воду после 19:00.



Оля Цибульская после похудения / Instagram / @cybulskaya