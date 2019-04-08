Оля Цибульская рассказала, как относится к скандальной MARUV

Хотя финал Национального отбора Евровидения-2019 отгремел еще в феврале, однако эта тема не теряет свою популярность. Так, популярная певица Оля Цибульская призналась, как относится к скандальной MARUV.

В эксклюзивном интервью журналистам LifeStyle 24 Оля Цибульская рассказала, что Евровидение и отбор – это замечательная творческая площадка, где знаменитости могут прорекламировать свою музыку. Именно поэтому каждый год известные артисты выходят на сцену Нацотбора со своими оригинальными треками.

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"Классная возможность, не всегда хотеть поехать на Евровидение, а просто прийти и представить свою песню. Именно этого нам, артистам, в нынешнем шоу-бизнесе и не хватает – платформы для качественной самопрезентации. Именно в таком формате и видят конкурс: в прошлом году и этом они просто выходили на сцену, чтобы, в первую очередь, показать свое творчество, а уже во вторую – бороться за победу", – рассказала Оля Цибульская.

Кроме этого, певица призналась, что комментировала Нацотбор для нескольких изданий. Однако Оля Цибульская не судила строго, ведь, возможно, в следующем году ей "придется мириться с чьей-то критикой".

Не избежала Оля Цибульская и острого вопроса о победительнице шоу MARUV. По словам Оли Цыбульской, певица весьма привлекательна, а ее выступление было очень смелым.

Если бы я была мужчиной, наверное сказала, что она очень симпатичная брюнетка с длинными ногами и делает на сцене то, что я позволяю себе с мужем дома. Конечно, был большой экшн относительно ее выступления, это было очень смело. Просто для нашего украинского зрителя это что-то новое,

– поделилась Оля Цибульская.

В то же время европейцы привыкли к подобному эпатажу, поэтому, если бы MARUV таки подписала контракт с НОТУ и поехала на Евровидение-2019, она бы не шокировала зрителей.

"Для европейской аудитории наша MARUV просто как Красная Шапочка, которая несла бабушке пирожки. Для нас это шок, а для Европы – вполне нормальное явление. И я даже немного шутила, что если бы в Киеве сделали немного дешевле вход в стриптиз-клубы, то это было бы нормой и никого это бы не пугало", – добавила Оля Цибульская.

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Кроме этого, певица с уверенностью заявила, что репертуар MARUV качественный, поэтому люди с таким упоением слушают треки. Даже сын Оли Цыбульской просит включить хиты скандальной звезды, что является своеобразным показателем ее успеха.

Песни у нее крутые, музыка качественная, даже мой сын иногда просит в машине включить Drunk Groove. Я понимаю, что это новый для Украины продукт, который имеет своего покупателя, своего слушателя и спрос. Поэтому просто желаю ей успеха. Нужно ли было ей Евровидение – загадка, но ее нынешняя команда умело изменила ход игры в пользу артиста и это в шоу-бизнесе заслуживает уважения,

– заверила Оля Цибульская.

Как MARUV выступила на Нацотборе Евровидения-2019: смотрите видео

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?

По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ и MARUV не подписали соглашение.



Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.