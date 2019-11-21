Оля Цибульская рассказала курьезную историю о своем первом выступлении

Сейчас украинская певица Оля Цибульская с легкостью выступает перед многотысячной аудиторией. Но когда-то путь к сольной карьере она выстраивала на отечественных вокальных конкурсах. На одном из таких мероприятий с Олей Цыбульской и произошел курьез.

Как артистка призналась за кулисами шоу "Дети против звезд", которое выходит на Новом канале, она всегда мечтала выступать на сцене. И чтобы больше вжиться в роль вокалистки, Оля Цибульская, как и многие другие дети, дома исполняла песни в мамин лак для волос, представляя, что это – микрофон.

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Свой первый вокальный конкурс ждала с нетерпением. Основной причиной был микрофон. Я никогда в него не пела. Поэтому сделать это впервые в Доме культуры в родном городе было моей заветной детской мечтой,

– призналась Оля Цибульская.

Однако все вышло не так, как себе представляла перспективная певица. Прямо посреди выступления Оли Цыбульской ведущий конкурса вышел на сцену и забрал у нее микрофон. Оказалось, что артистка настолько громко пела, что аппаратуры ей было не нужно. От обиды Оля Цибульская покинула шоу, не узнав результаты своего выступления.

"Меня объявили, дали в руки микрофон. Я начала выполнять украинскую народную песню, но вышел ведущий и забрал у меня микрофон... В тот момент я очень сильно расплакалась. Не смогла допеть песню до конца и оставила этот конкурс, так и не узнав, были ли у меня шансы победить", – вспомнила она.

Как известно, до всеукраинской славы Оли Цибульский пришлось участвовать не в одном вокальном проекте. Сначала артистка выступала в команде КВН и конкурсах, не приносивших ей признание. Судьбоносной было ее участие в "Фабрике звезд". В 2007 году Оля Цибульская стала одной из самых ярких вокалисток шоу, поэтому одержала победу. Впоследствии певица присоединилась к группе "Опасные связи" с участием Александра Бодянского, а уже через 2 года выпустила дебютную сольную песню.