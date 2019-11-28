Оля Цибульская рассказала о своем первом сексуальном опыте

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Певица Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Недавно украинская певица объявила о выпуске своего парфюма "Body2body". Она откровенно призналась, что на такой поступок ее вдохновили первые интимные отношения. Оля Цибульская хранила девственность до 24 лет. Этот шаг был обдуманным, к нему звезда тщательно готовилась.

Оля Цибульская часто делится личным на страницах своих социальных сетей. Она не скрывает внутренних переживаний и стремится быть откровенной со своими поклонниками. Однако открытость звезды в этот раз превзошла все ожидания. Артистка рассказала тот секрет, который знали лишь они с любимым.

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Впервые дальше поцелуев я зашла в 24 года. Эта ночь и чувства были сознательными. Я тщательно готовилась. Подбирала белье, ароматы, свечи, блюда для ужина. Мне хотелось, чтобы все было особенным,
– поделилась знаменитость.

Открыть такую важную тайну супружеской жизни Оля решилась не случайно. Это признание 33-летняя певица приурочила к появлению своего дебютного аромата "Body2body", выход которого состоится уже завтра, 29 ноября. Слоганом парфюма стала строка из популярной песни, который досконально передает интимность – "Мое тело для твоего тела".

Я поздний цветок в романтических делах. Яблоко, которое Ева надкусила как только поняла, зачем ей Адам, я кусала уже будучи взрослой девочкой. Когда я думала над своим парфюмом, то просто закрыла глаза и вспомнила ароматы, которые дурманили меня в тот вечер вместе с поцелуями. И тонкими нотами добавила их в свой парфюм. Потому что ни одна женщина не устоит перед настоящей любовью,
– рассказала Цибульская.

Основные ноты "Body2body" – ароматы фиалки, мандарина, жасмина и мускуса. Процесс создания аромата длился почти год. Ради этого Цибульская несколько раз летала в Турцию, где искала свою уникальную формулу вместе с ведущими парфумерами мира.

Парфюм появится в продаже уже в декабре.

 
Парфюм "Body2body" от Ольги Цибульской

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы Оля Цибульская
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