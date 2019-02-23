Оля Цибульская разыграла Лесю Никитюк по телефону: забавные детали

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Оля Цибульская удачно пошутила над подругой Лесей Никитюк
Оля Цибульская удачно пошутила над подругой Лесей Никитюк / Фото из архива звезды

В украинском шоу-бизнесе не так много звезд, которые любят посмеяться над собой и часто это практикуют. Цибульская и Никитюк безусловно входят в этот список.

Во время интервью для проекта "Караоке на колесах", ведущий Слава Демин, спросил Цибульскую, кому артистка послала последнее сообщение. Этой загадочной персоной оказалась известная телеведущая Леся Никитюк.

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Сам текст сообщения Оля захотела оставить в тайне. Но с удовольствием позвонила ведущей по FaceTime, ведь знала, что она тоже в пути – возвращается от родителей из Хмельницкого.

Леся Ивановна, привет! У меня спросили, кому последнему я послала смс-ку, я говорю – Никитюк, а мне не верят. Я и говорю, сейчас наберу Лесю. Мы хотим спросить только одно – скажи, а когда выйдет новая серия "Орла и решки"?
– решила пошутить Оля.

Цибульской хорошо знакомо, насколько часто у телевизионной коллеги это спрашивают и насколько сильно оно ей надоело. Тем более, в контексте последнего скандала вокруг телепроекта. Оля решила завершить эту шутку и спросила, в какой стране сейчас Леся.

Я сейчас в Стоянке, это такая страна под Киевом,
– не растерялась Никитюк.

Смотрите видео о том, как певица задала звездной подруге ненавистный вопрос:


 

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Теги: LifeStyle Леся Никитюк Оля Цибульская
Источник: 24 Канал
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