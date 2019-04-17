Оля Цибульская впервые рассказала о своем настоящем имени

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Оля Цибульская впервые рассказала о своем настоящем имени
Оля Цибульская впервые рассказала о своем настоящем имени / Фото из личного архива певицы

Певица сняла откровенный гастрольный видеоролик, в котором призналась, что поклонники могли знать ее под совершенно другим именем.

Оля Цибульская всегда остается максимально откровенной со своей аудиторией – на сцене, на экране и в жизни. Однако даже самые преданные поклонники певицы не знали о тайне, которую Цибульская раскрыла в своих гастрольных дневниках.

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До сих пор не верю, когда вижу свое имя в номинациях на музыкальных премии. Я долго боялась быть собой. Я даже себе псевдоним когда-то придумала – Рита Гарден. А теперь я – Оля Цибульская. И дома, и на сцене. И это круто!
– откровенно призналась певица.

Имя пользователя певица придумала еще в начале карьеры, ведь собственное имя казалось неблагозвучным для сцены. Ранее Цибульская никогда публично не говорила о неуверенности в себе.

Ріта Гарден чи Оля Цибульська – яке справжнє ім'я зірки
Рита Гарден или Оля Цибульская – какое же настоящее имя звезды

Однако многочисленные поклонники, которых сама Оля называет своим "зеркалом", вдохновили артистку на неожиданные признания.

Смотрите эксклюзивное видеопризнание Оли Цыбульской:

Фото для новости – личный архив певицы.

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Теги: LifeStyle Музыка Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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