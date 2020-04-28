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Оля Цибульская засветила грудь в соблазнительном корсете: фото

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Оля Цибульская в сексуальном наряде
Оля Цибульская в сексуальном наряде / Instagram / @cybulskaya

Певица Оля Цибульская в очередной раз потрясла поклонников. Артистка опубликовала сексуальное фото, которое успело покорить сеть.

Оля Цибульская – не только известная певица и ведущая, но и блогер. За страницей звезды в инстаграм следят свыше 780 тысяч человек, с которыми она ежедневно делится частными снимками.

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Но не забывает Оля Цибульская и демонстрировать свою сексуальность. Так, 28 апреля она опубликовала фото, на котором предстала в облегающем корсете. Селфи артистка сделала очень близко, поэтому поклонники могли не только увидеть ее идеальный макияж, но и пышный бюст.

"Когда-то давно я жила в Будапеште. Пробовала на вкус местное телевидение и парней. Скажу честно, телевидение лучше. Потому что чужие парни для меня по запаху, как хозяйственное мыло: знаю, что стерильно и неплохо, и, может, очень модно, но не возбуждает", – откровенно призналась Оля Цибульская.

Ранее певица демонстрировала свою стройную фигуру в не менее знойном образе. Войдут ли эти фото в очередной проект Оли Цибульской, пока неизвестно.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Оля Цибульская
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