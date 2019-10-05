Оля Цибульская засветила пышный бюст на пляже: соблазнительное фото

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская отправилась на отдых на турецкий курорт в городок Текирова, что вблизи Кемера. Звезда взбудоражила воображение поклонников в сети уже с первой опубликованной фотографией.

Оля Цибульская разместила на своей странице в Инстаграме снимок в черном купальнике, который подчеркнул пышный бюст, на пляже. Звезда собрала волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.

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Подписчики в сети бурно отреагировали на опубликованное фото и засыпали женщину комплиментами в комментариях.

"Как после такого увиденного работать сегодня? Цыбульская, ты бы не провоцировала народ", "Как всегда красавица", "Оля, будьте осторожны, чтобы вас пираты не украли", "Аппетитная девушка", – пишут поклонники.

Одна из поклонниц певицы также добавила, что летела вместе с Цибульской в одном самолете, но не узнала ее. На это Оля шутливо ответила: "Когда я не накрашена, то похожа на Витю Павлика".

Оля Цибульська
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Каким был путь к успеху Оли Цибульской?
До  всеукраинской славе зажигательной Оле Цибульской из Радивилова пришлось принять участие в большом количестве вокальных проектов. В подростковом возрасте и в студенческие годы она выступала в команде КВН и конкурсах, которые не приносили ей признание. Счастливым билетом к ее славе стал вокальный проект "Фабрика звезд". В 2007 году Оля Цибульская триумфально покорила его и получила бешеную популярность.

Перед сольной карьерой артистка была участницей группы "Опасные связи". Однако дуэт с Александром Бодянским продлился 2 года. Впоследствии звезда вела немало телепроектов и одновременно записывала новые песни.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Отдых Эротика Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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