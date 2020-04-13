Оля Цибульсьская трогательно поздравила папу с днем рождения: семейное фото

Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская поделилась нежной семейной фотографией в честь дня рождения папы. На снимке артистка позирует вместе с родителями и братом Сергеем.

Многие знаменитости предпочитают оставлять личную жизнь подальше от посторонних глаз. Но иногда они делают исключения и показывают поклонникам особые и яркие моменты. Оля Цибульская также решила поделиться с поклонниками семейным событием и опубликовала на личной странице в инстаграме трогательное поздравление для отца.

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На фотографии видим Олю, ее родителей и брата. Семья счастлива и улыбчива. Хотя в мире сложная ситуация и чуть ли не в каждой стране объявлен карантин, и они смогли отпраздновать день рождения в маленькой компании с родными.

Кто больше похож на папу: я или брат? Поздравляйте красавчика! Папа, с днем рождения! Выбрать настоящую и самую лучшую женщину, чтобы вырастить таких, как мы с Сергеем детей – важнейший талант для мужчины. Ибо когда мир шатается, а на все человеческое наложен карантин, единственное что греет – семья. Пусть так будет еще минимум сто лет. Любим тебя очень,

– написала в публикации звезда.



Оля Цибульская с родителями и братом / Instagram / @cybulskaya

Прокомментировала фотографию и мама Оли Наталья. Она поблагодарила детей за праздник, подарки и накрытый стол.