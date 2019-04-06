Тройная номинация для меня – как точка G: эксклюзивное интервью Оли Цыбульской

Что действительно ценно в жизни каждой женщины, почему Оля Цибульская не афиширует мужа, как поддерживает нового холостяка, почему украинский шоу-бизнес – бедный, а также что она думает о трех номинации на премию "Жар-птица" – откровенно и искренне в интервью для LifeStyle 24.

Певица Оля Цибульская не только достойная исполнительница, но и любящая жена и невероятная мама. Звезда до последнего не афишировала лицо сыночка, ведь ждала, пока он сам этого захочет. Недавно общественность оценила ее старания тремя номинациями на премию "Золотая Жар-птица".

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Первое, что хотела бы спросить – как тебе удается все успевать? Певческая карьера, семья, работа на телевидении и ты еще и ведущая свадеб.

Такое дело, чем старше ты становишься, тем лучше понимаешь, что успевать все невозможно. Тем более, когда становишься мамой. Природа позаботилась о женщине. Именно тогда понимаешь, какое на самом деле прекрасное материнство и что действительно важно в твоей жизни. Соответственно расставляешь приоритеты. Именно поэтому, сегодня утром мы с сыном гуляли по Набережной и играли веточками, а сразу после интервью с тобой у меня фотосессия и поезд в другой город на гастроли.



"Ценно только время, которое мы даем нашим детям"

Недавно ты поделилась случаем, который произошел с тобой и твоим мужем: когда к нему подошла неизвестная женщина и требовала неизвестно чего. Случались и ранее подобные недоразумения?

Здесь на самом деле известно, чего она хотела (смеется), но пожалуй, это единственный случай. Однако когда-то давно, мы полетели отдыхать в Испанию и нам удалось там пробыть целых три дня. Муж прекрасно знает, как сильно я обожаю эту страну, однако еще лучше понимает, что работа – вне конкуренции.

Мы поднялись на борт, я осознала, что возвращаемся и взорвалась горькими слезами, когда наблюдала, как в облаках растворяются мои мечты о романтическом отдыхе.

Но каково было мое удивление, когда проснулась и поняла, что мы на Тенерифе. Оказывается, это был розыгрыш от любимого. От большой любви, как он объяснял (смеется). А директора муж уговорил заранее и на самом деле нас ждал не холодный павильон, а одно из самых горячих путешествий в жизни.

Именно поэтому, иногда стоит подождать и не делать поспешных выводов. Ведь мы успеваем разозлиться и накрутить себя, быстрее, чем получаем желаемый подарок.

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На самом деле, счастье – оно же иногда на расстоянии вытянутой руки, не так ли?

Знаешь, я сейчас наблюдаю за своим сыном и понимаю, что те вещи, от которых мы получаем удовольствие на самом деле гораздо ближе и элементарнее, чем мы думаем.

Я сегодня Нестору объясняла, что, конечно, мы можем купить еще одну игрушку в "Антошке", но разве не больше эмоций от обычной ветки, которую можно втыкнуть в землю и смотреть, как она растет в лесу, а потом просто играть в салки, пускать солнечных зайчиков?

В этом году у тебя целых три номинации на "Золотой Жар-птице". Это впечатляет. Скажи, какую высоту ты хотела бы достичь следующей?

Не скажу тебе, что мне принципиально важно постоянно бороться за премии или награды. Я никогда к этому особо не стремилась. Никогда не строила себе стену визуализации, не представляла, в каком автомобиле буду сидеть через 10 лет. Но я знаю, что в ощущениях я даю и получаю в ответ.

Мои самые молодые поклонники живут меньше, чем я работаю в шоу-бизнесе, поэтому я прекрасно осознаю, насколько важную роль играет народная любовь во всех рейтингах и хит-парадах и я за нее безмерно благодарна.

Эта тройная номинация для меня – как точка G, потому намек на то, что дальше будет круто. Как знак для водителя на дороге, что я двигаюсь в правильном направлении. Что мы там, где я хочу, двигаюсь бок о бок с близкими по духу людьми и имею возможность строить качественный украинский шоу–бизнес.

Поговорим о наболевшем. О Евровидении. Ты была на отборе. Были ли у тебя фавориты?

Меня очень радуют в последние несколько лет наши Национальные отборы, ведь именно сейчас это все происходит на определенном уровне, похоже на площадку, где звезды могут продвигать свою музыку. Сейчас это уже другая телевизионная картинка, уровень подготовки участников. И у нас появилось большое количество атристив, которые готовы показать себя, которые готовы к Евровидению.

"Выделять кого-то из Нацотбора Евровидения с моей стороны нетолерантно"

Классная возможность, не всегда хотеть поехать на Евровидение, а просто прийти и представить свою песню. Именно этого нам, артистам, в нынешнем шоу-бизнесе и не хватает – платформы для качественной самопрезентации. Именно в таком формате и видят конкурс: в прошлом году и в этом они просто выходили на сцену, чтобы, в первую очередь, показать свое творчество, а уже во вторую – бороться за победу.

Я комментировала нынешний отбор для нескольких изданий и действительно анализировала все, что происходило. Талант – главный фундамент. Этой суперсилой владели все участники. Я от этого очень счастлива. Комментировала строго, но справедливо. Потому, как знать, возможно в следующем году мне тоже придется мириться с чьей-то критикой?

А как ты относишься к MARUV?

Если бы я была мужчиной, я наверное сказала бы, что она очень симпатичная брюнетка с длинными ногами и делает на сцене то, что я позволяю себе с мужем дома.

Конечно, был большой экшн относительно ее выступления, это было очень смело. Просто для нашего украинского зрителя это что-то новое.

Для европейской аудитории наша MARUV просто как Красная Шапочка, которая несла бабушке пирожки. Для нас это шок, а для Европы – вполне нормальное явление. И я даже немного шутила, что если бы в Киеве сделали немного дешевле вход в стриптиз-клубы, то это было бы нормой и никого это бы не пугало.



"MARUV позволяет себе на сцене то, что я дома в постели с мужем"

Песни у нее крутые, музыка качественная, даже мой сын иногда просит в машине включить Drunk Groove. Я понимаю, что это новый для Украины продукт, который имеет своего покупателя, своего слушателя и спрос.

Поэтому просто желаю ей успеха. Нужно ли было ей Евровидение – загадка, но ее нынешняя команда умело изменила ход игры в пользу артиста и это в шоу-бизнесе заслуживает уважения.

Про Притулу, ему тоже забрасывали разные вещи. Там не то сказал, там не так себя повел. Как ты оцениваешь его работу с точки зрения ведущего, ведь ты тоже ведущая?

Мне кажется, что в жизни каждого человека наступает тот момент, когда ему кажется, что он может говорить что угодно и где угодно. Это был тот случай. Он имеет определенное доверие у зрителей, высокий уровень доверия у своих фанатов и среди украинцев. Сергея я знаю давно, а он давно знает себе цену. Но чем больше мы знаем, тем больше мы должны сомневаться в себе.

Много крутых, известных украинских артистов просто игнорируют Евровидение, почему?

Все банально – это дорого. В нашей стране артист едет на это событие исключительно за свой счет. Те огромные деньги, которые ты вкладываешь в Евровидение, на практике можешь вложить в себя и развитие карьеры. Многие коллеги выбирают последнее.

Чего не хватает нашему шоу-бизнесу?

У нас есть шоу, но нет бизнеса. Долгий период времени никто просто в это не вкладывался. Этим конкретно не занимались. Это же полноценный бизнес и очень дорогой. У нас очень долго было впечатление, что вполне достаточно найти хорошего парня, спеть две песни – и ты в шоу-бизнесе. У нас нет профессиональных структур, которые выпускали качественных и крутых специалистов своего дела. То, что нам преподают в университете и то, что мы видим в бизнесе – это очень полярные вещи.

Твой коллега Никита Добрынин – "Холостяк". Как ты отреагировала на его появление в шоу и как он на это согласился?

Я ему говорила идти на "Холостяк", еще тогда, когда он не был женат. Он всегда был успешным и очень красивым парнем. Он медийное лицо, за ним интересно наблюдать в кадре.

То, что происходит у него "за кулисами", пришло время просто вывести на телевидение.



"Я просто желаю Никите успеха"

Многие и мне писали письма, оставляли их на радио, иногда смешные, а иногда с угрозами. Наконец все поняли, что я там ни к чему.

Это новый этап в его жизни, верю, что он сможет найти там достойную женщину. Мечтаю, чтобы звонил мне, чтобы спросить, какие лучше покупать памперсы. Но ему не говорите, тс–с–с–с (смеется).

Как насчет сериалов? Смотрела "Игру престолов"?

Я знаю, что сейчас это просто пиковая тема, которая заполонила не только новостную ленту и телеэфиры, но и человеческие головы. На самом деле, когда-то даже пыталась смотреть, но "зависимость" в себе не выработала, а сейчас банально нет времени.

Это очень качественный продукт. В конце концов, недавно наткнулась на пост в Facebook, где кто-то очень точно отметил, что "все мир ждет сериала о войне, а нам хочется мира".

На каком этапе сейчас расследование избиения твоего продюсера? Не считаешь ты его созвучным с избиением Дзидзьо и Златы Огневич?

Все идет к завершению. Скоро логичный финал. Имею предпосылки считать, что истории DZIDZIO и Златы здесь ни к чему. Единственная точка пересечения – бурное состояние в обществе, а как результат – и в шоу-бизнесе. Но изменения рядом и я это чувствую. Меня также увидите совершенно новой. Только капельку терпения. Обещаю, этой весной будет жарко.

Фото: личный архив певицы Оли Цыбульской

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