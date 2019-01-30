Оля Фреймут показала фигуру в купальнике: редкое фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут неоднократно демонстрировала стильные образы, которые подчеркивают ее женственность и элегантность. Вместе с этим звезда редко показывает фотографии в купальнике или нижнем белье.

Но даже Ольга решила удивить поклонников и опубликовала новое фото в бикини на своей странице в Instagram.

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На нежном фото звездная мама троих детей, телеведущая Фреймут отдыхает в швейцарском Цюрихе. Украинка расслабленно позирует в розовом купальнике. Оля предложила поклонникам в подписи угадать, в каком году была сделана эта фотография.


Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: LifeStyle Отдых Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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