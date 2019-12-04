Оля Фреймут показала, как выглядела в 20 лет: редкое фото

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Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

37-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила поклонников в сети тем, как она выглядела семнадцать лет назад.

Архивное фото Ольга Фреймут, которая создала себе на телевидении образ всегда элегантной женщины с изысканным вкусом, опубликовала на своей странице в фейсбуке.

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Так, на новом фото знаменитость позирует с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем с акцентом на глазах. "А какие вы были в 20 лет?"– поинтересовалась она в подписи.

Поклонники телеведущей в комментариях отмечают, что Оля Фреймут не изменилась в течение последних 17 лет.

"Не изменились совсем", "красавица", "какая была такая и остались" –  пишут пользователи в сети.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Facebook

На своей странице в инстаграме Оля Фреймут также призналась, что понимает и принимает свою внешность. Звезда отмечает, что важно ухаживать за собой, и ей сейчас комфортно в своем теле.

Я пытаюсь создать красоту вокруг себя. Меня радует есть из красивой посуды, подбирать красивую одежду, окружать себя хорошими людьми – это обогащает,
– добавила телеведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Фреймут
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