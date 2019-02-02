Оля Фреймут показала рисунки своей 1-летней дочери на стене: смешное фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Украинская телеведущая до сих пор не показывает лица двух младших детей, но их достижения и выходки Оля с радостью демонстрирует своим поклонникам. Так, в субботу, 2 февраля, бизнесвумен показала творчество своей дочери Евдокии.

Недавно Оля Фреймут поделилась списком книг, которые она читает, пока укладывает детей спать. А уже на следующих выходных показала, как развлекается ее полуторагодовалая дочь Евдокия, пока родители не видят.

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Телеведущая опубликовала снимок, на котором ее младшая дочь Евдокия стоит возле белой стены, которую разрисовала синим фломастером.

Евдокия решила подарить нам картину на стене,
– шутливо прокомментировала фото Оля Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Также она опубликовала Insta-stories со школьного праздника своей старшей дочери Златы Митчелл. Девочка давно увлекается танцами и показывает значительные успехи в своем хобби. Семья Оли Фреймут пришла на выступление Златы в полном составе.

Діти Олі Фремут
Дети Оли Фреймут / Скриншот Insta-stories

Злата Мітчелл
Злата Митчелл на шкіольном выступлении / Скриншот Insta-stories
 

Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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