Оля Фреймут показала рисунки своей 1-летней дочери на стене: смешное фото

Украинская телеведущая до сих пор не показывает лица двух младших детей, но их достижения и выходки Оля с радостью демонстрирует своим поклонникам. Так, в субботу, 2 февраля, бизнесвумен показала творчество своей дочери Евдокии.

Недавно Оля Фреймут поделилась списком книг, которые она читает, пока укладывает детей спать. А уже на следующих выходных показала, как развлекается ее полуторагодовалая дочь Евдокия, пока родители не видят. Читайте также: "Поставила детей на лыжи" Ольга Фреймут ошеломила кадрами с семейного отдыха Телеведущая опубликовала снимок, на котором ее младшая дочь Евдокия стоит возле белой стены, которую разрисовала синим фломастером. Евдокия решила подарить нам картину на стене,

– шутливо прокомментировала фото Оля Фреймут. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 2 Лют 2019 р. о 12:38 PST Также она опубликовала Insta-stories со школьного праздника своей старшей дочери Златы Митчелл. Девочка давно увлекается танцами и показывает значительные успехи в своем хобби. Семья Оли Фреймут пришла на выступление Златы в полном составе.

Дети Оли Фреймут / Скриншот Insta-stories

Злата Митчелл на шкіольном выступлении / Скриншот Insta-stories

