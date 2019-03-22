Оля Фреймут привезла детей во Львов и окунулась в воспоминания: фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут приехала в свой родной город Львов для того, чтобы провести церемонию награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины", которая пройдет 22 марта.

На своей странице в Instagram Оля рассказала, что приехала во Львов не одна, а со своими младшими детьми – Валерием и Евдокией.

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Фреймут опубликовала фото с зонтиком возле университета имени Ивана Франко, в котором звезда в юности училась на факультете журналистики.

Проснуться во Львове – проснуться в детстве... Рассказывала детям : "Вот через дорогу окна моей университетской аудитории... Видите красивое здание с барельефами? Это мой университет! А вот господин переходит дорогу – без волос, Валерий, да, ибо не носил в детстве шапку... Евдокия! А вот машина с мороженым; и бабунечка с пустым пакетиком – бежит на Краковский рынок купить картофель и зелье. Валерий, а видишь барышню в новых туфельках ? Ей идти неудобно, наверное сейчас празднует день рождения". Милый Львов. Теперь я знакомлю тебя с моими детьми,
написала телеведущая под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Львова Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
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