Оля Фреймут трогательно поздравила брата с днем рождения: семейное фото

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Ольга Фреймут с сестрой и братом
Ольга Фреймут с сестрой и братом / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила своего младшего брата Артура с днем рождения во вторник, 30 апреля. В честь этого звезда показала трогательный семейный снимок.

Фото с сестрой Юлией и братом Артуром Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Милый мой брат! С каждым годом люблю тебя все больше. И горжусь все больше. Будь счастливым и здоровым. С днем рождения", – подписала снимок Фреймут.

Поклонники телеведущей в восторге от теплой фотографии и передают поздравления Артуру в комментариях.

Ольга Фреймут з сестрою та братом
Ольга Фреймут с сестрой и братом / Instagram / @freimutolia

Днями ранее, на Пасху, Ольга опубликовала фото с дочерью Евдокией и сыном Валерием. Так, маленькая девочка провела религиозный праздник в роскошном белом платье, поэтому поклонники Ольги Фреймут уже успели назвать ребенка "пасхальным ангелом".


Дети Ольги Фреймут: сын Валерий и дочь Евдокия / Instagram / @freimutolia


Дочь Ольги Фреймут Евдокия / Instagram / @freimutolia

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Теги: Звездные мамы Ольга Фреймут LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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