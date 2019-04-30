Оля Фреймут трогательно поздравила брата с днем рождения: семейное фото

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила своего младшего брата Артура с днем рождения во вторник, 30 апреля. В честь этого звезда показала трогательный семейный снимок.

Фото с сестрой Юлией и братом Артуром Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Милый мой брат! С каждым годом люблю тебя все больше. И горжусь все больше. Будь счастливым и здоровым. С днем рождения", – подписала снимок Фреймут.

Поклонники телеведущей в восторге от теплой фотографии и передают поздравления Артуру в комментариях.



Ольга Фреймут с сестрой и братом / Instagram / @freimutolia

Днями ранее, на Пасху, Ольга опубликовала фото с дочерью Евдокией и сыном Валерием. Так, маленькая девочка провела религиозный праздник в роскошном белом платье, поэтому поклонники Ольги Фреймут уже успели назвать ребенка "пасхальным ангелом".



Дети Ольги Фреймут: сын Валерий и дочь Евдокия / Instagram / @freimutolia



Дочь Ольги Фреймут Евдокия / Instagram / @freimutolia