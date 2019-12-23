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Оля Фреймут трогательно поздравила маму с днем рождения: фото

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Оля Фреймут и ее мама Алла / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут публично поздравила свою мать Аллу Михайловну Конык с днем рождения, которой 22 декабря исполнилось 58 лет.

На своей странице в инстаграме Оля Фреймут разместила черно-белые фото с Аллой Михайловной. В подписи телеведущая нежно призналась, что для нее мама – это вдохновение и доказательство того, что "нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко".

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Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь "полезным опытом". Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения,
 трогательно поздравила Фреймут свою мать с праздником.

Оля Фреймут і її мама Алла
Оля Фреймут и ее мама Алла / Instagram / @freimutolia

Поклонники телеведущей в социальных сетях также присоединились к поздравлениям и пожелали Алле счастья и здоровья. Также некоторые пользователи заметили сходство Оли с мамой.

"У вас очень красивая мама", "Ого, как вы похожи", "Такая светлая женщина", "Вы – копия мамы", "Очень красивые, как две сестрички", "Искренне поздравляю вашу мамочку с днем рождения", – пишут подписчики в комментариях.

Оля Фреймут і її мама Алла
Оля Фреймут и ее мама Алла / Instagram / @freimutolia

На своей странице в инстаграм-сторис Оля Фреймут также разместила фотографию матери, которая держит на руках своих внуков и прячется от дождя под зонтиком.

Мама Олі Фреймут святкує день народження
Мама Оли Фреймут празднует день рождения / Instagram / @freimutolia

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Звездные мамы Ольга Фреймут
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