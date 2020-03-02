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Оля Полякова чувственно поздравила дочь с днем рождения: Какое счастье, что ты у меня такая

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Звездная мама привлекает своих детей к украинскому шоу-бизнесу. Старшая дочь Мария вместе с мамой посещает светские мероприятия и приобретает популярность в инстаграме. Сегодня, 2 марта, девочка празднует свое 15-летие. Оля Полякова поздравила именинницу публично.

Дети популярной певицы привыкли к вспышкам фотокамер и вниманию публики. Оля Полякова довольно часто публикует совместные фото с Машей и Алисой в социальных сетях. Однако сегодня, 2 марта, звездная семья имеет большой повод для торжества. Старшая Мария празднует свой 15 день рождения.

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На личной странице Оли Поляковой в инстаграме появилось приветственное сообщение, которым она обратилась к дочери. Знаменитая исполнительница решила не ограничиваться ни в комплиментах, ни в количестве фотографий. Она опубликовала серию кадров с отдыха Марии в разных уголках мира и добавила трогательный текст, который не оставил равнодушными поклонников.

Оля Полякова отметила, что они с дочкой очень похожи, что неизменно отмечают и поклонники звездной мамочки. Отныне фоловеры также знают, как ласково называет исполнительница свою дочь – Маруся, Мишка, Манюня, Мышильда, Машенька.

Крошка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая вышла! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа и вместе с тем, совершенно другая, значительно лучше, добрее, светлее, расчетливее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества, помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя,
– написала звезда.

Ранее певица признавалась, что Мария может быть финансово независимой от родителей. Сейчас девочка начала заниматься моделингом и активно расширяет аудиторию в своем инстаграме. На сегодня у нее почти 150 тысяч фолловеров, которые помогают ей получать немалую прибыль еженедельно – около 8 тысяч гривен: "Маша абсолютно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Она зарабатывает деньги и полностью одевается сама... Маша очень работоспособна, может перед камерами проводить часы".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Оля Полякова
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