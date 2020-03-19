Оля Полякова на карантине будет читать сказки для детей в прямом эфире

Известная украинская певица Оля Полякова, как и большинство ее коллег, придумала себе отличное занятие для хорошего времяпровождения на карантине. Звезда будет читать сказки для детей в прямом эфире.

Популярная артистка и звездная мама Оля Полякова вместе с детьми придерживается карантина. Исполнительница решила провести это время с пользой для своих дочерей, поэтому каждый вечер в 21:00 будет читать для них и для деток подписчиков сказку в прямом эфире в инстаграме. К инициативе присоединились и ее дочери – Маша и Алиса.

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Оля таким образом пытается поощрить детей читать. Знаменитость отметила, что в ежедневных делах и заботах на это постоянно не хватает времени, а такое занятие является очень важным и нужным. Чтение развивает воображение и речь, а если родители это делают вместе с детьми, то еще и сближает.

Полякова написала в публикации, что читать будет и на украинском, и на русском. Это займет примерно 20-30 минут. Для того, чтобы все участники получали пользу, певица установила правило: несколько страниц читает она, а потом ее дети. Уже последняя страница произведения остается для детей подписчиков. Ежедневно будет читать только одну сказку, чтобы к такому флешмобу могли присоединяться другие пользователи.

В комментариях под фото подписчики могут оставлять предложения сказок, которые хотели бы услышать в исполнении звездной мамочки и ее дочерей.