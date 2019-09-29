Оля Полякова назвала причину, почему спит с мужем в разных комнатах

Украинская поп-дива Оля Полякова поразила поклонников заявлением: артистка призналась, что со своим мужем Вадимом имеет две спальные комнаты. Знаменитость поспешила объяснить, почему они с любимым приняли такое решение.

Как пошутила Оля Полякова в программе "Светская жизнь", это "нормальная королевская привычка". Артистка просыпается даже от малейшего шороха, поэтому заснуть с любимым не может. Поэтому пара приняла решение о двух спальнях.

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"Я очень плохо сплю, плохо засыпаю, просыпаюсь от малейшего шороха. А он может и захрапеть. И вообще, я считаю, что это только когда был квартирный вопрос, люди придумали спать в одной постели. А до этого, когда у людей были нормальные дома, то всегда была женская спальня у королевы, а у короля была мужская спальня. У них были тайные ходы, и они там ходили друг к другу, радовали и расходились нормально спать", – объяснила Оля Полякова.

Кроме этого, артистка похвасталась, что летний отдых провела не за границей, а в собственном имении. Оля Полякова достроила особняк, поэтому имеет роскошную и просторную спальню и собственный спортзал.

Поскольку я достроила свой дом, построила себе спальню. Я хотела как-то наслаждаться этим, и поэтому решила, что в этом году хочу побыть дома. Тем более, что я своему мужу на день рождения подарила снаряжение для подводной рыбалки и охоты,

– добавила она.

Что известно о браке Оли Поляковой? В 2015 году артистка призналась, что познакомилась с бизнесменом Вадимом Поляковым случайно. Ее пригласили выступить на "благотворительном" вечере, который оказался днем рождения мужа. За выходку своих друзей Вадим решил лично попросить прощения у певицы и продолжил с ней общение после инцидента.



Оля Полякова и Вадим поженились в 2004 году. Пара поселилась в доме бизнесмена на Киевщине, который, по словам певицы, сначала напоминал холостяцкое жилище. Теперь же артистка сделала большую перестановку и совместно с возлюбленным воспитывает в имении двух дочерей – Марию и Алису.