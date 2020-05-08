Оля Полякова поделилась подробностями отношений с мужем: Живем друг с другом за деньги

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова делится подробностями отношений с мужем, бизнесменом Вадимом. Артистка рассказала, какие взаимоотношения царят в ее семье.

Оля и Вадим находятся в браке уже больше 15 лет. Они воспитывают двух дочерей – Марию и Алису. Пара счастлива, между ними царит доверие, взаимопонимание и любовь. Влюбленные постоянно поддерживают друг друга. На днях Полякова провела прямой эфир на личной странице в инстаграме, во время которого сыграла в игру "Правда ли действие" с Владом Ямой и поделилась интересными подробностями из личной жизни.

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Влад спросил Олю, может ли она дать совет другим девушкам: нужно выходить замуж по любви или по расчету. Артистка отметила, что с выбранным человеком нужно будет жить и, если вы к нему ничего не чувствуете, то никаких денег потом не захочется.

Я бы сказала, что нужно выходить по любви к деньгам, их вы никогда не разлюбите,

– в шутку сказала Оля.

По словам певицы, в ее жизни произошла вопиющая ситуация.

У моего мужа закончились деньги. Сейчас мы живем именно по любви. Раньше я его любила за деньги, а теперь он меня. Поэтому вот так друг с другом за деньги и живем всю жизнь,

– смеясь, объяснила знаменитость.

Напомним, много лет Вадим Поляков был опорой в жизни и творчестве для своей жены. Он поддерживал ее не только морально, но и финансово. Однако было время, когда мужчина попал в сложное финансовое положение и кормилицей семьи стала Оля. Поскольку артистка постоянно находилась на гастролях и занималась развитием карьеры, то дома бывала редко. Больше времени детям уделял Вадим. Отношения Оли и ее избранника становятся все крепче. Он постоянно поддерживает любимую, всегда на ее стороне.