Оля Полякова похвасталась длинными ногами в рекламе совместной коллекции с Андре Таном: фото

Популярная украинская певица Оля Полякова совместно с дизайнером Андре Таном создала капсульную коллекцию, которую посвятила гранд-шоу "Королева Ночи", которую она покажет в октябре в столичном Дворце спорта.

Первые фото с рекламного кампейна Полякова опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда представила капсульную коллекцию удобных худи, головных уборов и сумок, которые выполнены в черном и золотом цветах. Одежду дополнили короны и надписи: "Ты – Королева".

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Певица хотела создать удобную "капсулу", которую можно примерять каждый день и чувствовать себя королевой.

Не важно сколько тебе лет, какой у тебя рост, телосложение, профессия. Главное, кем ты себя чувствуешь! Женщины должны быть королевами, потому что для них это свойственная черта. И это главный месседж нашего нового творения,

– добавила в подписи артистка.

Оля Полякова решила стать лицом своей коллекции и снялась в смелых образах, засветив длинные ноги и стройную фигуру.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic





Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic