Оля Полякова похвасталась длинными ногами в рекламе совместной коллекции с Андре Таном: фото

32 Читати новину українською
Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова совместно с дизайнером Андре Таном создала капсульную коллекцию, которую посвятила гранд-шоу "Королева Ночи", которую она покажет в октябре в столичном Дворце спорта.

Первые фото с рекламного кампейна Полякова опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда представила капсульную коллекцию удобных худи, головных уборов и сумок, которые выполнены в черном и золотом цветах. Одежду дополнили короны и надписи: "Ты – Королева".

Читайте также: Оля Полякова публично поиздевалась над своим образом: курьезное фотосравнение

Певица хотела создать удобную "капсулу", которую можно примерять каждый день и чувствовать себя королевой.

Не важно сколько тебе лет, какой у тебя рост, телосложение, профессия. Главное, кем ты себя чувствуешь! Женщины должны быть королевами, потому что для них это свойственная черта. И это главный месседж нашего нового творения,
– добавила в подписи артистка.

Оля Полякова решила стать лицом своей коллекции и снялась в смелых образах, засветив длинные ноги и стройную фигуру.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

blog_ava
Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
сегодня
2081
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале
сегодня 19:39 Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале
28
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
6 сентября 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 183779
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
6 сентября 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
286
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6 сентября 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
2989
Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
6 сентября 09:28 Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
Юлія Девда 3330
Новости
Больше новостей
Залиште відгук